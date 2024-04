Sagra del tortellone e della carne alla griglia: è "Maggio in festa"

Orario non disponibile

Quando Dal 10/05/2024 al 19/05/2024 Orario non disponibile

Siamo finalmente giunti alla 24° Edizione della nostra tradizionale #sagra del Tortellone e della Carne alla Griglia!!

La nostra festa di autofinanziamento offre, in un ampio spazio nel verde, un grande ristorante coperto gestito dai nostri volontari, aperto tutte le sere dalle 19:00 e la domenica anche a mezzogiorno, con tortelloni fatti in casa, gramignone, carne alla brace, borlenghi e crescentine.

Nel grande parco troverete fantastici spettacoli gratuiti, uno spazio bimbi con attività per i più piccoli, esposizioni e mercatini.



Info e prenotazioni 3407138398