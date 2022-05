Sagra della Badessa 2022

Dal 4 al 5 giugno ritorna la Sagra della Badessa, festa storica di Ozzano dell'Emilia. Per le vie del centro storico concerti, spettacoli, giochi, dame, cavalieri e antichi mestieri per un tuffo nella storia antica. La Sagra della Badessa festeggia trentasette anni della sua storia, una storia che trae origine da una vicenda accaduta in un convento camaldolese di Settefonti al tempo delle Crociate e delle lotte faziose tra Guelfi e Ghibellini.

Ozzano è una piccola realtà che ha riscoperto quel Medioevo che gli è appartenuto e che, con la forza e gli stimoli che la partecipazione genera, arricchisce ogni anno di nuovi “effetti” la sua “Sagra” rinnovandola e mantenendola viva nel rispetto delle sue tradizionali caratteristiche. Ecco quindi la sfilata del Corteo Storico della Badessa che percorrerà le vie del paese per giungere nell’area preparata per la festa vicino al Comune...

Ed ecco giochi di bandiere, armigeri e cibi succulenti che ci faranno riviviere la festa preparata in onore del Cavalier Rolando tornato vincitore dalla battaglia di Forlì...

Tutto questo e molto altro ha preparato la Proloco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il sostegno degli sponsor, per chi vorrà vivere un fine settimana all’insegna dello svago e della tradizione storica e gastronomica.

