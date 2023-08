Orario non disponibile

Quando Dal 02/09/2023 al 12/09/2023 Orario non disponibile

Torna per la 61° edizione la Sagra di San Luigi di Riale, la festa del quartiere che unisce idealmente i Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno, in onore del Patrono San Luigi Gonzaga. Tra le iniziative in programma, troviamo la grande pesca di beneficenza, mostre, spettacoli gratuiti, mercatino, veglie danzanti, stand gastronomici, tortellini fritti. Anche quest'anno verrà consegnato il Premio musicale dedicato al cantante Giorgio Consolini, scomparso nel 2012, storico abitante del rione, che mai ha fatto mancare la sua presenza alla festa.

Per il ristorante si raccomanda la prenotazione da 4 persone in su: sagradiriale@gmail.com - +39 389 0978646