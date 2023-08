24° Sagra di San Gregorio Magno a Dugliolo di Budrio

Orario non disponibile

24° Sagra di San Gregorio Magno presso la Parrocchia San Gregorio Magno (via Dugliolo) da venerdì 1 settembre a lunedì 4 settembre 2023. Quattro giorni di festa per celebrare il patrono della Chiesa di San Gregorio Magno a pochi chilometri da Budrio. La nostra sagra che quest’anno è giunta alla 24esima edizione; vivacizza le serate del paese con musica dal viso, mostre e uno stand gastronomico; un’occasione molto attesa e festosa che vuole mantenere vive le tradizioni del paese.

Durante la Sagra sarà presente uno stand gastronomico, aperto tutte le sere a partire dalle ore 19,00 dove potrete gustare piatti tipici della tradizione bolognese, preparati e cucinati direttamente dalle “Arzdore” del paese. Tra i piatti tipici sarà possibile gustare la Polenta con le costoline alla Dugliolese, tagliatelle in giallo con ragù di salsiccia e zafferano arricchite di zucchine fritte, e le famose Raviole della Nonna fatte a mano. Inoltre verrà data la possibilità, per chi lo desiderasse, di effettuare il servizio d’asporto.

Ottime crescentine, piadine, bomboloni caldi e tanto altro potrete trovare al nostro BAR, che rimarrà aperto per tutta la durata della festa.

PROGRAMMA:

Venerdì 1 Settembre 2023: ore 19.00 Apertura BAR con aperitivi, crescentine, piadine e stuzzichini vari

ore 19.00 Mostra “Ricordi dalla campagna” ed esposizione di antichi trattori

ore 21.00 Musica con PALCO NUMERO CINQUE

Sabato 02 Settembre 2023: ore 19.00 Mostra “Ricordi dalla campagna” ed esposizione di antichi trattori

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Musica e ballo con il gruppo MARCO GAVIOLI



Domenica 03 Settembre 2023: ore 10.30 Santa Messa e Processione accompagnata con il suono delle campane

ore 16.30 Mostra “Ricordi dalla campagna” ed esposizione di antichi trattori

ore 17.00 Spettacolo della scuola di ballo ARTELIER

ore 18.00 Concerto della BIG BAND OSTRINGEN

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Intrattenimento musicale con Dj CLAUDIO FOX

Lunedì 04 Settembre 2023 ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 16.30 Mostra “Ricordi dalla campagna” ed esposizione di antichi trattori

ore 21.00 Musica e ballo con LUCA ORSONI E MORENA BAND

Nell’area della Sagra saranno presenti animazione per bambini, pesca di beneficenza.

La nostra cucina propone: Primi: Cannelloni al ragù, Tagliatelle in giallo, Tagliatelle al ragù. Secondi: Polenta al ragù, Polenta con squacquerone, Polenta con costoline alla Dugliolese, Grigliata mista, Castrato ai ferri, Salsiccia ai ferri, Costoline alla Dugliolese, Pollo marinato ai ferri e Piatto Vegetariano.

Contorni: Patatine fritte, Insalata, Friggione.

Dolci: Semifreddo ai frutti di bosco, Zuppa Inglese, Raviole della nonna, Torta di riso e Tenerina.