Dal 13 al 15 e da 19 al 21 maggio torna la "Sagra del tortellone e della carne alla grigia" di Sala bolognese.

Immersa nel verde lontano dal traffico, all'interno della golena del fiume Reno, Casa Largaiolli ospita le celebrazioni per "Maggio in festa". Il parco della villa offre ampi spazi per usare l'aquilone, fare passeggiate a piedi e escursioni in bici e in mountain bike lungo gli argini del Reno godendo del meraviglioso panorama naturalistico.

Nello stand gastronomico al coperto i volontari propongono piatti della cucina tradizionale, tra cui non possono mancare ovviamente il tortellone bolognese e una selezione di carni alla griglia. Lo stand è aperto tutte le sere da venerdì a domenica e domenica anche a pranzo a Casa Largaiolli (via Bagno).

Nel parco della Villa la festa organizza inoltre spettacoli e musica ogni sera, attività per il divertimento dei più piccoli e gran finale l'ultima sera con spettacolo pirotecnico.