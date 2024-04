Maggio mese di sagre: il calendario degli eventi di primavera

Sboccia la primavera e fioriscono anche i tanti appuntamenti stagionali del bolognese: i sapori e i colori di maggio si fondono in un calendario che sconfina su fino all'Appennino. Ma quali sono le sagre davvero imperdibili? Un assaggio (è il caso di dirlo) lo vedete qui sotto, in aggiornamento continuo!

Mercoledì 1°maggio a Riola (Vergato) torna la Sagra della Sfrappola! Dopo qualche anno di stop riprende la manifestazione dedicata alla sfrappola, con mercatini per tutta la giornata, sfilata in costume, stand gastronomici tipici e spettacolo pirotecnico finale.

Sabato 4 maggio 2024 per tutta la giornata le vie di Loiano si riempiranno di profumi e colori per l'evento "Primavera in piazza!

Mostra mercato di piante e fiori, mercatini creativi&hobbistica e prodotti tipici. I negozi saranno aperti per tutta la giornata e saranno organizzate anche conferenze a tema, intrattenimento per bambini e passeggiate.

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 torna a Castiglione dei Pepoli la tradizionale Festa di Primavera, con un'edizione ricca di novità.Il programma prevede passeggiate, degustazioni, street food, attività per bambini e mercato con bancarelle! Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio turistico di riferimento, Visit Castiglione dei Pepoli.

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 Casalecchio di Reno ospiterà l'evento "Gran Reno in fiore", dedicato alla primavera e alla sua vitalità. Per due giorni sarà possibile acquistare piante e fiori al mercato floreale; è prevista anche un'esposizione di arredi da giardino. "Gran Reno in fiore" si svolgerà presso l'Arena Gran Reno (piano 2) di Casalecchio.

Il 24 e 25 maggio 2024 a Ozzano dell'Emilia torna la Sagra della Badessa, tradizionale rievocazione storica giunta quest'anno alla 39 edizione! Oltre alla tradizionale sfilata in costume saranno presenti stand gastronomici (medievali e non) e mercatino. La "badessa" cui la festa è dedicata è Lucia, protagonista della leggenda di Settefonti, strettamente legata alla tradizione ozzanese.

Festa della Beata Vergine del Sasso a Sasso Marconi (Sasso Marconi 24-25-26 maggio 2024) presso il Santuario della Madonna del Sasso (Piazza Martiri della Liberazione, 1). Ecco il programma.

Venerdì 24 maggio.

Messa ore 18,00.

Ore 19.30. Cena in piazza con musica di cabaret “Francesco Preci show”.

Sabato 25 maggio. In Piazza. Apertura stand gastronomici. Torneo di burraco.

Nel campo parrocchiale tornei sportivi con i bambini e ragazzi, animati da Centro Sportivo Italiano.

Ore 18,00 S. Messa prefestiva, animata dalle famiglie e cena in piazza.

I bambini dell’Asilo presentano alla comunità delle attività.

Ore 21,00 serata musicale, liscio con BARBARA LUCCHI.

Domenica 26 maggio

Festa della Beata Vergine del Sasso

Apertura stand gastronomici. Mercatini hobbisti e caramellai, zucchero filato, lungo la via Porrettana

Ore 11,00 Santa Messa solenne in onore della Beata Vergine del Sasso.

Ore 12,00 si mangia in piazza, menu

Pomeriggio conclusione anno catechistico Spettacolo di magia per bambini.

Ore 18,00 S. Messa, poi processione lungo le vie del paese, ci accompagneranno il suono delle campane e la Banda di Riola. Predicatore in piazza.

Consacrazione della Parrocchia alla Madonna e benedizione.

Ore 21,00 musica con JERRY TNT.

Ore 22,30 estrazione premi lotteria.