Sagre, feste e mercati a Bologna e dintorni: gli eventi di agosto e settembre da non perdere!

Sagre, feste e mercati a Bologna e dintorni: ricco calendario di eventi in agosto e settembre nel nostro territorio.

Il vino è protagonista a Savigno e Castello di Serravalle-Valsamoggia, Casalecchio e Monte San Pietro col “Pignoletto Wine Festival” con iniziative e degustazioni (7-8, 10, 14, 21-22, 29 agosto).

Degustazioni di vini locali e osservazione delle stelle con “Calici sotto le stelle” a Castello di Serravalle-Valsamoggia nella suggestiva atmosfera del borgo medioevale l’8 e 10 agosto e a Montepastore (Monte S.Pietro) il 14 agosto.

Specialità culinarie con il porcino protagonista a Castel Rio con la “Sagra del porcino” (21-22 e 28-29 agosto) e a Malalbergo con la sagra dell’ortica (26-29 agosto, 2-5 settembre).

A Tolè (Vergato) appuntamento il 21-22 agosto con “ArTolè”, un museo d'arte a cielo aperto nel borgo, con caratteristici murales per le vie del paese. Durante la manifestazione artistica saranno attivi stand gastronomici con prodotti tipici locali da asporto.In ottica di sicurezza anti-Covid alcuni eventi prevedono la prenotazione obbligatoria o specifiche modalità di accesso.

Argelato

Giovedì pomeriggio - Mercato contadino di Funo



Bologna

Venerdì pomeriggio - Mercato contadino biologico di via Pieve di Cadore



Sabato mattina - Mercato biologico al Pratello



Sabato mattina - Mercato Campagna Amica di via Colombo



Lunedì pomeriggio - Mercato biologico di Piazza Verdi



Lunedì pomeriggio - Mercato biologico al Centro sociale Tolmino



Martedì pomeriggio - Mercato biologico della Cirenaica



Martedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica di piazzetta Don Gavinelli



Martedì mattina - Mercato Campagna Amica di via Po



Mercoledì pomeriggio - Mercato biologico Vicolo Bolognetti



Giovedì pomeriggio - Mercato contadino biologico via Gobetti



Giovedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica via S. Giuseppe



Lunedì sera - Mercato Ritrovato



Budrio

Martedì mattina - Mercato contadino di Budrio



Castel d'Aiano

22 agosto 2021 - Festa della Madonna delle Grazie



Castel del Rio

21-22 e 28-29 agosto 2021 - Sagra del porcino



18-19 e 25-26 settembre 2021 - Sagra del tartufo



Castel Maggiore

Venerdì pomeriggio - Mercato contadino di Castel Maggiore



Mercoledì pomeriggio - Mercato contadino a Trebbo di Reno



3-5 settembre 2021 - Salina Beer Fest



Castel San Pietro Terme

Venerdì pomeriggio - Farmer's market Bertella



Mercoledì pomeriggio - Mercato contadino di Osteria Grande



Castenaso

Sabato pomeriggio - Farmer's market a Castenaso



Martedì pomeriggio - Farmer's market a Villanova



9 - 12 settembre 2021 - Beer Brothers Village



16 - 19 settembre 2021 - Festa dell'uva di Castenaso



Crevalcore

Sabato mattina - Mercato contadino di Crevalcore



27 - 28 agosto 2021 - Sisters on the Rock



27-29 agosto 2021 - Le notti del Re Porcello 2021



9-12, 16-19 settembre 2021 - Sagra del tortellone di Bevilacqua 2021



17-19 settembre 2021 - Crevalcore a tutta birra



Dozza

1, 8, 15, 22, 29 luglio e 5 agosto 2021 - Sere d'estate fresche di vino a corte



Galliera

Lunedì pomeriggio - Mercato contadino a Galliera Antica



20 - 22 agosto 2021 - Bagaren in Festa 2021



10 - 11 settembre 2021 - La Pera a Galliera



17 - 18 settembre 2021 - Festa della Birra



Granarolo dell'Emilia

Mercoledì pomeriggio - Mercato campagna amica a Cadriano



Giovedì pomeriggio - GranBio



Imola

Venerdì pomeriggio - Mercato della Terra di Imola



Lunedì e giovedì pomeriggio - Mercatino di frutta e verdura a Imola



Mercoledì pomeriggio - Mercolbio



Lizzano in Belvedere

7 agosto 2021 - E quindi uscimmo a riveder le stelle



28 agosto 2021 - Borgo di…vino



Malalbergo

Mercoledì pomeriggio - Mercato Contadino di Altedo



26-29 agosto, 2-5 settembre 2021 - Sagra dell’Ortica di Malalbergo 2021



Minerbio

Lunedì pomeriggio - Mercato contadino di Minerbio



Monghidoro

6, 13, 20, 27 agosto 2021 - Notti d'estate



12-14 agosto 2021 - Festa patronale di Santa Maria Assunta



22 agosto 2021 - Pizzata Monghy.com



Monte San Pietro

14 agosto 2021 - Calici di stelle



Monterenzio

4-5 settembre 2021 - Maccheronata



Ozzano dell'Emilia

Giovedì pomeriggio - Terra Terra, il mercato contadino di Ozzano



3 - 8 agosto 2021 - Agosto con Noi 2021



4 - 5 settembre 2021 - Festa di Santa Maria della Quaderna



19 settembre 2021 - Ozzano in Piazza 2021



Pianoro

Sabato mattina - Mercato contadino di Pianoro



Pieve di Cento

18-19, 25-26 settembre 2021 - Sagra dei Sapori d'Autunno 2021



San Giorgio di Piano

Domenica mattina (da aprile a dicembre) - Mercato contadino di San Giorgio di Piano



San Giovanni in Persiceto

27-29 agosto, 3-5 settembre 2021 - San GiovAnni '50



4-6, 10-13 settembre 2021 - Grande Abbuffata 2021



San Lazzaro di Savena

Martedì pomeriggio - BioMercato Villa Serena



Mercoledì mattina - Mercato contadino di via Repubblica



Sasso Marconi

4-5 settembre 2021 - La Fiera Piccola



17-19 settembre 2021 - L’Estate Ideale.. Colle Ameno c’è!



Valsamoggia

3, 6, 13, 20, 27 agosto e 3, 10, 17, 24 settembre 2021 - Venerdì in Vallata - dalla terra alla piazza



7-8, 10, 14, 21-22, 29 agosto 2021 - Pignoletto Wine Festival



8 e 10 agosto 2021 - Calici di stelle



27 Agosto - 5 settembre 2021 - Osteria dei Tigli



24-26 settembre 2021 - C'è festa ma non Fiera



Valsamoggia - Bazzano

3-12 settembre 2021 - Autunno bazzanese



Valsamoggia - Castello di Serravalle

4-5 settembre 2021 - Festa del Saslà



Valsamoggia - Monteveglio

10-12 settembre 2021 - Fantasylandia



Valsamoggia - Savigno

8 agosto e 12 settembre 2021 - Mercatino e "Stagioni e sapori di Savigno"



18-19 e 21 settembre 2021 - Festività settembrine



Vergato

21-22 agosto 2021 - ArTolè



26 settembre 2021 - Sagra della patata



Zola Predosa

Martedì pomeriggio - Mercato contadino di Riale



27-29 agosto 2021 - Riale in festa



3-5 e 10-12 settembre 2021 - Sagra del tortellone



10-12 e 17-19 settembre 2021 - Festa dello Sport a Zola Predosa



18-19 settembre 2021 - OkTOMBEr Fest