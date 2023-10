Sagre e feste d'autunno a Bologna e dintorni: il calendario di ottobre

Sagre e feste del territorio: finalmente autunno, finalmente ottobre! Un mese meraviglioso per scoprire i colori e i sapori del nostro territorio. Ecco una lista delle sagre sparse per il bolognese e suddivise in base weekend per weekend. Dal tartufo ai funghi, dal luppolo (la birra non ha stagione!)

Fine settimana del 1 ottobre 2023:

AGRIBU

Budrio - 29/09/2023 - 08/10/2023

BALLI AL BALADUR! DOMENICHE DANZANTI ALL'INCANTO VERDE

Bentivoglio - 03/09/2023 - 22/10/2023

BELL'ITALIA

Imola - 29-30 settembre e 1 ottobre 2023

FESTA DEGLI ANGELI

Casalecchio di Reno - 01/10/2023

FIERA SAN MARTINO DEI MANZOLI

Minerbio - 30/09/2023 - 01/10/2023

IN BOCCA AL LUPPOLO, FESTA DELLA BIRRA

San Giovanni in Persiceto - 01/10/2023

MORTADELLA, PLEASE

Zola Predosa - 29/09/2023 - 01/10/2023

SAGRA DEL TORTELLONE DI BEVILACQUA

Crevalcore - 29/09/2023 - 08/10/2023

SAGRA DELLA LASAGNA A SAN LAZZARO DI SAVENA

San Lazzaro di Savena - 30/09/2023 - 08/10/2023

TAVOLATA SANGIORGESE "AL D�GG" E Mèż TòTT A TèVLA"

San Giorgio di Piano - 01/10/2023

Fine settimana dell'8 ottobre

AGRIBU

Budrio - 29/09/2023 - 08/10/2023

BALLI AL BALADUR! DOMENICHE DANZANTI ALL'INCANTO VERDE

Bentivoglio - 03/09/2023 - 22/10/2023

C'ERA UNA VOLTA

Pianoro - 7-8 ottobre 2023

FESTONE DI DECIMA

San Giovanni in Persiceto - 06/10/2023 - 08/10/2023

FIERA D'AUTUNNO A FUNO DI ARGELATO

Argelato - 08/10/2023

FORMAGGINO DELL'APPENNINO

Castel di Casio - 7-8 ottobre 2023

MERCATINO REGIONALE FRANCESE

Imola - 5-8 ottobre 2023

SAGRA DEL TORTELLONE DI BEVILACQUA

Crevalcore - 29/09/2023 - 08/10/2023

SAGRA DELLA LASAGNA A SAN LAZZARO DI SAVENA

San Lazzaro di Savena - 30/09/2023 - 08/10/2023

TARTUFESTA A MONZUNO

Monzuno - 8 e 15 ottobre 2023

Fine settimana del 15 ottobre

1523 ALLA VOLTA DI PAVIA

Crevalcore - 14/10/2023 - 15/10/2023

BALLI AL BALADUR! DOMENICHE DANZANTI ALL'INCANTO VERDE

Bentivoglio - 03/09/2023 - 22/10/2023

FESTA D'AUTUNNO E ACCADEMIA CAMPANARIA

Marzabotto - 14-15 ottobre 2023

FESTIVAL DEL GIOCO

Casalecchio di Reno - 15/10/2023

SAGRA DEL BOLLITO

San Pietro in Casale - 12/10/2023 - 22/10/2023

SAGRA DEL MARRONE

Livergnano (Pianoro) - 15 ottobre 2023

SAGRA DELLA CALDARROSTA

Montepastore (Monte San Pietro) - 15 ottobre 2023

SAPORI E PROFUMI D'AUTUNNO 2023

Casalecchio di Reno - 14/10/2023 - 15/10/2023

SENSAZIONI D'AUTUNNO

Vergato - 14-15 ottobre 2023

TARTUFESTA A CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Castiglione dei Pepoli - 15 ottobre 2023

TARTUFESTA A MONZUNO

Monzuno - 8 e 15 ottobre 2023

TARTUFESTA A PIANORO

Pianoro - 14-15 ottobre 2023

Fine settimana del 22 ottobre 2023

32° SAGRA DEL PESCE

Sesto Imolese (Imola) - 20-22 ottobre 2023

BALLI AL BALADUR! DOMENICHE DANZANTI ALL'INCANTO VERDE

Bentivoglio - 03/09/2023 - 22/10/2023

FESTA DELLA SEMINA - OPEN DAY DEL GUSTO AUTUNNO

Bentivoglio - 22/10/2023

MARRONATA IN PIAZZA

Pioppe di Salvaro (Grizzana Morandi) - 22 ottobre 2023

MERCATO STRAORDINARIO DELLA VERSILIA A CREVALCORE

Crevalcore - 22/10/2023

SAGRA DEL BOLLITO

San Pietro in Casale - 12/10/2023 - 22/10/2023

SAGRA DEL TORTELLINO

Pianoro - 21 - 22 ottobre 2023

TARTUFESTA A SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

San Benedetto Val di Sambro - 22 ottobre 2023

Fine settimana del 29 ottobre 2023

SAGRA DEI SAPORI A SAN LAZZARO

San Lazzaro di Savena - 28/10/2023 - 05/11/2023

SAGRA DELLA CASTAGNA

Granaglione (Alto Reno Terme) - 28-29 ottobre 2023

TARTUFESTA A GRIZZANA MORANDI CAMPOLO

Campolo (Grizzana Morandi) - 29 ottobre 2023

TARTUFESTA LOIANO

Loiano - 29 ottobre 2023