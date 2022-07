Luglio mese di sagre: tradizione e sapori, la mappa degli appuntamenti estivi

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

I sapori d'estate e della tradizione del territorio bolognese tutti in un programma fatto di sagre e feste paesane. Fra gli appuntamenti dedicati ai prodotti tipici locali di luglio c'è la Sagra del tortellone di Bevilacqua (Crevalcore, 30 giugno-1-2-3/7-8-9-10 luglio), la Cocomeraia a Crevalcore (2 luglio-8 agosto). Savigno, invece, dedica un fine settimana al tartufo nero (9-10 luglio). E ancora, a Pieve di Cento c’è la Sagra del Maccherone al Pettine (24-25-26 giugno e 1-2-3 luglio). A Loiano la tradizionale Festa d'la Batdura si tiene dal 14 al 17 luglio, la Fiera di San Lazzaro torna dal 28 al 31 luglio.

La più che ventennale rassegna Zola Jazz&Wine, fonde natura e cultura portando nove appuntamenti tra ville, itinerari trekking, cantine, degustazioni, aziende vitivinicole e ottimo jazz a Zola Predosa, Casalecchio di Reno e Monte San Pietro (17-18-19-24-26 giugno-1-2-7-8 luglio).

Eccole tutte, sagra per sagra:

Festa del volontariato ad Alto Reno Terme

Si parte il 2 e il 3 luglio con la Festa del Volontariato ad Alto Reno Terme. Presso la Pro Loco di Corvella, festa dedicata a tutte le persone che operano nel volontariato con menù tipico sabato a cena e domenica a pranzo. Nella mattinata di domenica, camminata in memoria di Franco Bernardini. L'evento si svolgerà all'aperto e seguendo tutte le normative vigenti relative al contenimento della diffusione del Covid-19. Corvella (Alto Reno Terme) | IAT 0534521103

Funo Beer Festival: dal 7 al 10 luglio a Funo di Argelato

Immersi nel verde del Parco della Pace, un appuntamento di quattro giorni con ottima musica e ottimo cibo, con possibilità di asporto, mercatino hobbisti. Dalle 19 tutte le sere apertura ristorante con menu tipico da Festa della Birra. Concerti a partire dalle 21,00 - Tributi a Muse, Vasco Rossi e Queen. Domenica 10 luglio, alla sera, Contest Taget - Contest di band giovanili del territorio in collaborazione con il Comune di Argelato e l'Unione Reno Galliera.

Sagra dei sapori di Corte Castella 1-2 e 7-9 luglio

Protagonisti di questa rinfrescante sagra estiva sono il cocomero (la cucombra, in dialetto bolognese) e il melone, prodotti tipici della zona a cui San Matteo della Decima dedica, fin dal 1993, questa grande festa. I succosi frutti, tutti di produzione locale, hanno qui un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce, in virtù del maggior potassio contenuto nel terreno. Coltivati a campo aperto, il melone e il cocomero trovano nei terreni argillosi della bassa bolognese un ambiente ideale per la loro crescita. Il territorio di San Matteo della Decima è particolarmente vocato in tal senso. Diversi gli stand allestiti all'interno della sagra con varie proposte gastronomiche. Le serate sono allietate da spettacoli. Orario: tutte le sere. Tariffe: ingresso gratuito, menù alla carta. Organizzazione: Associazione carnevalesca "Re Fagiolo di Castella", Unione Polisportiva di Decima. Info: Re Fagiolo 0039 3393067112

Il tartufo: bianco d'inverno, nero d'estate

Per celebrare il riconoscimento UNESCO - patrimonio culturale immateriale della "Cerca e cavatura edl tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali", un weekend dedicato al tartufo nero estivo di Savigno.

Programma:

Sabato 9 luglio

Camminata pomeridiana lungo la Via del Tartufo in compagnia di tartufai e dei loro fidati cani per dimostrazione cerca. Concerto acustico di violini al tramonto ed aperi-tartufo alla tartufaia naturale "le Vigne" di Savigno

Evento gratuito. Prenotazioni: https://prenota.collinebolognaemodena.it/

Domenica 10 luglio

Durante i tradizionali mercatini di Savigno, commercianti, esercenti ed associazioni locali proporrano specialità a base di tartufo nero con prodotti da acquistare, mangiare nei ristoranti o degustare nei punti street food e saranno lieti di spiegarne e consigliarne l'utilizzo in cucina in abbinamento a tanti altri prodotti locali.

Savigno (Valsamoggia) | Pro Loco di Savigno 3488839413 - proloco.savigno@gmail.com

Sagra del Tortellone di Bevilacqua: fino la 10 luglio

Sagra del tortellone di Bevilacqua: 1-2-3 / 7-8-9-10 luglio 2022. In occasione dellla festività di San Giacomo, a Bevilacqua di Crevalcore si può godere di questa straordinaria sagra del Tortellone. I tortelloni sono tanti e di gusti diversi, conditi in molteplici modim ma non solo si gustano anche ottimi secondi piatti, rane fritte e prelibati dolci.

Sere d'estate...fresche di vino: le date di luglio

A partire dalle 20.30 incontri-degustazioni con i vini dell’Emilia Romagna con formula itinerante all’interno del Museo della Rocca Sforzesca di Dozza. In collaborazione con la Fondazione Città d’Arte di Dozza, in queste serate sarà possibile conoscere e degustare i vini emiliano romagnoli visitando le stanze e gli ambienti del museo, accompagnati da un sommelier e da una guida.

Il prgramma:

Mercoledì 6 Luglio: Bursôn & Centesimino

Mercoledì 13 Luglio: Albana e Sangiovese

Mercoledì 20 Luglio: Pignoletto e Barbera

Mercoledì 27 Luglio: Gutturnio e Malvasia

Le degustazioni dei vini saranno guidate da Maurizio Manzoni, sommelier e responsabile della mostra permanente di Enoteca Regionale Emilia Romagna. Il costo per la partecipazione è di € 22 (comprensivo di tasca e calice per la degustazione). Le serate si svolgeranno anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0542 367741 - info@enotecaemiliaromagna.it

(calendario in aggiornamento)