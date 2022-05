Primavera tempo di feste paesane: le sagre da non perdere a maggio

Ottime occasioni per fare dei giretti nei dintorni con il pretesto di qualche "assaggio" tipico, condito da mercatini, eventi musicali e spettacoli: così il mese di maggio parte con il sapore delle sagre della tradizione e mette in calendario un po' di appuntamenti che anticipano la vivacità dell'estate. San Lazzaro, Monghidoro, San Giorgio di Piano...una mappa delle sagre da non perdere nei prossimi 31 giorni.

Le sagre di maggio a Bologna e dintorni:

26-29 maggio 2019 - Fiera di Maggio a Sant'Agata Bolognese

39ª edizione per la Fiera di Maggio di Sant’Agata Bolognese è uno degli appuntamenti più attesi di tutta l’area persicetana; una vera Sagra tradizionale del paese. Con esposizioni, mostre, sport, gastronomia e spettacoli. L’intero paese si apre ai visitatori, mettendo in mostra il meglio della produzione agricola, artigianale ed industriale del territorio e il meglio dell’offerta culturale e di spettacolo.

Dove: centro storico del paese. Per informazioni: Pro Loco Sant'Agata Bolognese Tel. 0039 3518000992 - 0039 3204297387

30 aprile e 1-7-8 maggio 2022 - Sagra del pesce a primavera a San Lazzaro di Savena

Per chi non sa rinunciare ai sapori del mare, con l'arrivo delle belle giornate primaverili il circolo Arci ospita nella sua nuova struttura polivalente la tradizionale sagra del pesce. I soci volontari del circolo preparano primi, secondi e contorni a base di pesce di mare, che possono essere degustati presso la sala 77, adibita a ristorante del circolo. Dove: via Bellaria, 7 - 40068 San Lazzaro di Savena

Orario: apertura nei giorni feriali solo a cena, anche a pranzo nei festivi; prenotazione consigliata

Tariffe: menù alla carta. Organizzazione: Circolo Arci San Lazzaro

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0039 051 6279931

7-8 maggio 2022 - SanGiorgioDiVino a San Giorgio di Piano

Per la prima volta a San Giorgio di Piano un evento enologico, con banchi d'assaggio di vino sotto i portici del centro storico. Saranno presenti cantine e vignaioli bolognesi, emiliano-romagnoli e da altre regioni d'Italia. Una Mostra-mercato con la possibilità di acquistare vini di qualità direttamente dai produttori. Sarà presente anche un punto ristoro in piazza Indipendenza.

Orari: Sabato 7 maggio 2022: dalle 15:00 alle 20:00

Domenica 8 maggio 2022: dalle 11:00 alle 20:00

21-22 maggio 2022 - Forni & Fornai a Monghidoro

A partire dalle ore 10:00 inizia la storica festa del pane di Monghidoro, momento di incontro nazionale e internazionale per chi del grano, della farina e del pane ne ha fatto non solo un lavoro ma una ragione di vita che permette di far rivivere queste montagne. Gli eventi verranno svolti con le misure di prevenzione anti-covid, in linea con il decreto in vigore. Monghidoro | IAT di Monghidoro 331.4430004

21-22 e 28-29 maggio 2022 - Sagra dei sapori a San Lazzaro

Piatti emiliani e specialità di cinghiale. Appuntamento al Circolo Arci San Lazzaro in via Bellaria a San Lazzaro di Savena. Menù con piatti emiliani e specialità di cinghiale, aperto solo a cena, nei giorni feriali, anche a pranzo in quelli festivi. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0039 051 451200 (info: www.arcisanlazzaro.it)

27 - 28 maggio 2022 - Ca' de' Fabbri in griglia

A Ca' de' Fabbri di Minerbio. 10ª Edizione #PlasticFreER, con la tradizionale festa per la raccolta fondi da devolvere per attività sociali del territorio. Stand gastronomico con grigliata di carne, cotoletta con patatine fritte, bar con aperitivi, ottimo vino e birra. Musica, ballo e tanto divertimento. Apertura dalle ore 18,00. Dove: Via Ronchi Inferiore, 48 - Località Ca' de' Fabbri, Minerbio.

