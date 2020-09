Le sagre di ottobre da non perdere a Bologna e provincia

Ottobre mese delle castagne e del tartufo, dei colori caldi e delle passeggiate nella natura. Ma anche del buon vino e della convivialità: ecco che si aprono i calendari delle sagre paesane e le occasioni di trascorrere una domenica fuori porta si moltiplicano, facendo venire letteralmente l'acquolina in bocca.

Ecco le sagre da non perdere:

Tartufesta a Lizzano in Belvedere

Appuntamento il 10 e 11 ottobre 2020. Un weekend di festa dedicato al tartufo e ai funghi e altri prodotti del sottobosco del Corno Alle Scale. In occasione della Tartufesta, in Piazza Marconi a Lizzano verrà allestito il mercatino di prodotti artigianali e gastronomici della montagna, con vendita diretta di funghi, tartufi, ciacci con farina di castagne e dolci locali e il ristorante a cura della Proloco all'aperto con Menù a base di funghi e tartufi. E ancora esibizione delle vere sfogline emiliane, mostra micologica e, all’interno del Martignano, esibizione di filatura della lana grezza. Due giorni per riscoprire la Montagna di Bologna e i suoi segreti anche grazie ai trekking emozionali guidati alla scoperta del Sottobosco e per fotografare il meraviglioso ed unico spettacolo del Foliage autunnale (locandine delle iniziative in download a fondo pagina) Per chi ama la comodità, nei ristoranti locali vengono serviti menù tipici autunnali. Orari: sabato 10 settembre dalle ore 9.00 alle 21.00. Domenica 11 settembre dalle ore 9.00 - 18.00. Per info: iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it / 0534 51052

Autunno bazzanese

Fino all'11 ottobre la storica kermesse bazzanese anche quest'anno proporrà serate tra cultura, storia, arte, cibo, musica e intrattenimento di tutti i tipi, a cura della Proloco di Bazzano. Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19. Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 335 6251889 - 333 1443391.

Tartofla Savigno: Festival del Tartufo Bianco dal 24 ottobre al 15 novembre

Sarà un Festival del Tartufo Bianco a ritmo slow, l’edizione 2020 in programma a Savigno, piccolo borgo sulle colline bolognesi a 40 minuti dal capoluogo. Tempi lunghi, ritmi lenti, spazi ampi. Degustazioni, mercato, trekking guidati con i cani da tartufo. Savigno è un piccolo borgo molto amato dai viaggiatori. Il programma definitivo è invia di definizione. www.tartufosavigno.com.

A Imola il Baccanale esplora il mangiare a casa e fuori, 31 ottobre - 22 novembre

È sempre una scoperta andare al Baccanale di Imola, appuntamento dedicato alla cultura del cibo con incontri, seminari, ma anche degustazioni e intrattenimenti, perché ogni volta si possono cogliere sfumature diverse della gastronomia. Quest'anno il tema è la differenza fra il mangiare a casa e il mangiare fuori. In questi mesi tutti hanno cambiato le proprie abitudini, comprese quelle alimentari. Si tratta di due modi certamente diversi, ma che si completano a vicenda. Il Baccanale vuole esplorarle entrambe, riflettendo, a partire da Pellegrino Artusi (di cui quest’anno ricorre il bicentenario dalla nascita) sull'identità gastronomica domestica e sulla dimensione professionale della cucina. (www.baccanaleimola.it)

Sagra del pesce di mare

Dall'1 all'11 ottobre prosegue la 39° edizione della Sagra del Pesce di Mare, organizzata da A.D.S. Galeazza, pronta ad accogliervi nella massima sicurezza. Il menù, molto ricco e di grande qualità va dagli antipasti freddi e caldi, ai tanti primi piatti golosi, ai secondi caratterizzati dalle Zuppette di molluschi, dalle grigliate e ai Fritti, tutto innaffiato da ottimo Vini tipici D.O.P. per concludersi con i Dessert. Stand aperto tutte le sere, la domenica si mangia solo a pranzo. La Struttura è completamente coperta e funziona in ogni condizione meteo, si mangia ai tavoli regolarmente distanziati e nel rispetto delle normative per il contenimento del covid-19.

Orario: apertura stand ore 19,00. Domenica solo a pranzo, dalle 12

Tariffe: menù alla carta. Prenotazione consigliata al n 331 9150020

Organizzazione: Associazione Sportiva Galeazza in collaborazione con Pro Loco Crevalcore

Dove: Via Provanone 9047, località Galeazza - 40014 Crevalcore (BO)

Quando: 24-27 settembre e 1-4, 8-11 ottobre 2020

Info: Associazione Sportiva Galeazza

Cell. 0039 331 9150020 www.galeazza.it / galeazza@hotmail.com

