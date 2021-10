Sapori e territorio, le sagre di ottobre da non perdere a Bologna e provincia

Se c'è un buon motivo per amare l'autunno, ecco sono i profumi e i sapori che ci regala, oltre naturalmente ai colori che dà alla natura: tartufo, funghi, castagne...vino! Una bella lista di sagre l'abbiamo, eccome: ogni fine settimana c'è un posto in cui andare, un luogo da scoprire e qualcosa da assaggiare.

Ecco le sagre da non perdere a ottobre:

Sagra del gnocco fritto a Castello di Serravalle

(2-3, il 9-10 e il 16-17 ottobre 2021)

Tre weekend: il 2-3, il 9-10 e il 16-17 ottobre 2021 a Castello Serravalle, Valsamoggia. Torna a Castelletto di Serravalle in edizione numero 29 la Sagra dedicata al Gnocco Fritto, pane tipico del territorio. Stand gastronomici, degustazioni, animazioni e nelle tre domeniche si tenterà a sfida dei record de “il gnocco di 42 metri”. Per maggiori informazioni: Gruppo del Gnocco Fritto L'evento si svolge attuando le norme anti covid vigenti: distanziamento sociale, green pass, mascherina, prenotazione obbligatoria Castello di Serravalle (Valsamoggia) | Gruppo del gnocco fritto 334 1536689

Pignoletto Wine Festival a Monte San Pietro

(2, 9 ottobre 2021)

Proseguono anche ad ottobre ottobre le iniziative e le degustazioni promosse nell'ambito della seconda edizione di "Pignoletto Wine Festival". 2 Ottobre - La bellezza vicina: il paesaggio di Gino Pellegrini (Savigno) e 9 Ottobre - Convegno in vigna ( Monte San Pietro)

Modalità anti-covid 19: l'evento si svolge attuando le norme anti contagio vigenti: prenotazione obbligatoria. Valsamoggia, Monte San Pietro | UIT Colli Bolognesi 366 8982707

Vignaioli in enoteca a Dozza

(9, 16, 23, 30 Ottobre e 6, 13, 20, 27 novembre 2021)

Un produttore ogni sabato all’Enoteca regionale Emilia Romagna, all’interno della Rocca di Dozza, presenta un assaggio gratuito dei propri vini e svela curiosità sulla propria cantina. Ore 14:30-18.30. Dozza | Enoteca Regionale Emilia Romagna 0542 367700

Wine Trekking sulle colline di Moglio

(10 ottobre 2021)

Passeggiata con degustazione di vini e visita guidata alle cantine marconiane. Ritrovo ore 14 c/o Centro Commerciale Borgonuovo. Costo € 15,00. Prenotazione obbligatoria al numero: 051 6758409. Sasso Marconi | UIT InfoSASSO 051 6758409

Sagra del Marrone a Castel del Rio

(10, 17, 24, 31 ottobre 2021) - 65a Sagra del Marrone.

Coltivato fin dal Medioevo, il marrone IGP di Castel del Rio è il re della sagra che da 65 edizioni anima le domeniche di ottobre con specialità a base di marroni. Programma e informazioni e prenotazioni su Sagrealidosiane.com. Castel del Rio | Comune 0542 95906

Festa d'Autunno a Pianoro

(17 ottobre 2021)

Dalle ore 8 alle ore 18 a Pianoro capoluogo, tra via Gramsci e Via Ariosto, prende vita la Festa d'Autunno con vino nuovo, caldarroste e castagnacci, vendita prodotti autunnali, esposizione e vendita di opere di ingegno. Stand gastronomico a cura della Parrocchia di Santa Maria Assunta. In piazza dei Martiri la Piazza dei Bambini a cura dell'associazione B&G e dell'associazione Le Botteghe Sotto Casa di Pianoro: giochi, palloncini, bolle di sapone, lettura di fiabe.

L'iniziativa è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli anti covid. Green pass necessario. Pianoro | Comune 051 6529129

Festa della Semina a San Marino di Bentivoglio

(24 ottobre 2021)

Nuova edizione per l'Open Day del Gusto, l'iniziativa dedicata alla valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del territorio della Pianura bolognese. Domenica 24 ottobre dalle ore 10 fino al tramonto Villa Smeraldi e il Museo della Civiltà Contadina ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, degustazioni, corsi e il tradizionale mercato dei produttori del territorio.

L'appuntamento autunnale è come sempre dedicato ai frutti dell'autunno e alla rievocazione delle attività agricole tipiche di questo momento dell'anno, in particolare la Semina. Momento speciale della giornata sarà l'inaugurazione della nuova sezione museale dedicata al miele e allo zucchero.

La manifestazione si svolge all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde covid-19. Non saranno effettuati controlli all'esterno ma sono possibili controlli a campione delle autorità preposte. All'interno del Museo è obbligatorio il Green Pass.

Baccanale Amaro a Imola e dintorni

(30 ottobre - 21 novembre 2021)

