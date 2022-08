Le sagre di settembre a Bologna e dintorni

Settembre, tempo di sagre e feste del territorio. Cosa bolle in pentola nel mese della vendemmia? Dedicate ai prodotti tipici locali Agl'Arzdori ed Dozza in festa a Dozza (2-5 settembre) con specialità culinarie preparate dalle signore del borgo, la Grande abbuffata 2022 a San Giovanni in Persiceto (3-5 e 9-12 settembre), la Festa della Smielatura a Poranceto di Camugnano (4 settembre), la Sagra dei sapori di autunno a Pieve di Cento (17-18, 24-25 settembre), la Festa della vendemmia a Pianoro (18 settembre) e la Sfujareia a Imola (17 settembre).

La Sagra dell’Ortica di Malalbergo (oltre al 25-28 agosto anche 1-8 settembre) e la Sagra della Patata a Tolè-Vergato (25 settembre).



Il vino è protagonista a Zello-Imola con la Sagra dell’uva e della polenta (2-5 settembre). A settembre tornano le Fiere con l’Antica Fiera della Querciola a Lizzano (4 settembre), la Fira di Sdaz, l’antica fiera della tradizione contadina che si svolge a Colle Ameno di Sasso Marconi (8-11 settembre), l’Antica Fiera agricola di Fontanelice (10-11 settembre) e la Festa Fiera a Crespellano-Valsamoggia (22-25 settembre).

Tanti anche gli appuntamenti tradizionali tra cui l’Autunno bazzanese a Bazzano-Valsamoggia tra cultura, storia, arte, cibo, musica e intrattenimento (10-18 settembre).