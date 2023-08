Le sagre di settembre a Bologna e dintorni

Quante sagre a settembre! Un mese di sapori e tradizioni in lungo e in largo per la nostra provincia, dalla pianura alle zone collinari. Cucina tipica e tanta pasta fresca (viva le tagliatelle), ma anche un grande omaggio al vino, visto che siamo in periodo di vendemmia. Qui una mappa per orientarsi fra tutte le sagre e le feste del mese!

Tozzona Festa & Sport a Imola. Appuntamento 31 agosto-3 settembre 2023 al Centro Sociale del quartiere Pedagna, dove si fa festa con attività sportive, giochi, balli, musica dal vivo e un ricco menù stand gastronomico. Orari di apertura dello stand gastronomico: venerdì e sabato dalle 18.30. Domenica dalle 12.00 e dalle 18.30.

Sagra dell'uva e della polenta a Zello (Imola): appuntamento dall'1 al 4 settembre 2023. Festa con ricco stand gastronomico e buona musica. Orari apertura stand dalle ore 19.00; spettacoli dalle ore 21.00. Zello (Imola) | Comitato sagra 0542 32509.

Agl’Arzdori ed Dozza in Festa. Dozza, date: 1-4 settembre 2023. Tradizionale festa gastronomica dove si potranno gustare i piatti della tradizione: tortellini e tagliatelle rigorosamente fatti a mano, polenta, piadina nel testo, carne ai ferri, friggione e tanto altro.

Il tutto accompagnato dagli ottimi vini delle cantine locali.

Festa del Saslà a Castello di Serravalle (Valsamoggia). Data: 2 settembre 2023. Il Chasselas, che i bolognesi chiamano affettuosamente “Saslà”, è un’uva con grappoli abbondanti con acini a buccia sottile, quasi trasparente, croccanti in bocca, e dal gusto aromatico. Agli inizi del ‘900 quest’uva rappresentava una produzione agricola di eccellenza del nostro territorio, ma fu poi soppiantata dall’arrivo di uve a chicco grosso, più gradite dal mercato in quel periodo. Da alcuni anni, l’Associazione Culturale Terre di Jacopino, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha avviato un percorso di riscoperta e valorizzazione di questo antico e prezioso vitigno che viene celebrato, ogni anno, con una Festa. Fino alla fine del mese di settembre sarà poi possibile degustare piatti e menù a tema nei ristoranti e negli agriturismi che hanno aderito all’iniziativa. Sant'Apollinare (Valsamoggia) | Terre di Jacopino 333 4124915

Zivieri…al Massimo. A Sasso Marconi il 3 settembre 2023. Un importante appuntamento enograstronomico che inizierà verso le ore 12.00 e vedrà dietro ai fornelli 11 chef, provenienti da tutto il territorio nazionale, che cucineranno altrettanti piatti in grado di esaltare al meglio le caratteristiche delle carni e dei salumi della filiera Zivieri. Sarà l'occasione per sperimentare una cucina che punta sulla qualità e sull'importanza della passione in tutto ciò che si decide di fare. Ogni piatto racconterà lo stile di vita, la filosofia che ha sposato la Famiglia Zivieri con la creazione dell’omonima Fattoria sulle colline di Sasso Marconi. Ogni piatto trasmetterà il lavoro, la strada percorsa dalla Famiglia nel corso degli ultimi 13 anni. Accanto agli 11 chef ci saranno anche 11 cantine vinicole che abbineranno pregiati calici alle proposte gastronomiche. I piatti saranno organizzati in 5 differenti menu con costo minimo di € 45,00.

Autunno bazzanese a Bazzano (Valsamoggia). 8-17 settembre 2023. La storica kermesse bazzanese anche quest'anno proporrà serate tra cultura, storia, arte, cibo, musica e intrattenimento di tutti i tipi, a cura della Proloco di Bazzano. Bazzano (Valsamoggia) | Pro loco 329 9388632 - prolocobazzano@gmail.com

Festa della tagliatella a Ponticelli (Imola). Date: 8-10, 15-17 settembre 2023. Specialità gastronomiche locali con la tagliatella in veste di regina, musica dal vivo con orchestra e manifestazioni sportive. Orari apertura stand: venerdì e sabato dalle 19.00, domenica dalle 12.00 e dalle 18.30. Ponticelli (Imola) | IAT Imola 0542 602207

Festa dell'agricoltura a Imola. Sesto Imolese (Imola) - 8-10 settembre 2023. Appuntamento al Parco di Sesto Imolese, via XIV settembre 1944. Festa popolare che rievoca le tradizioni e gli usi della civiltà contadina con mostre dedicate, spettacoli musicali, giochi campestri e stand gastronomico. Sesto Imolese (Imola) | Biblioteca di Sesto Imolese 054276121

Fantasylandia a Monteveglio (Valsamoggia): 8-10 settembre 2023. Festa per bambini e famiglie con intrattenimenti e gastronomia. Ecco il programma: Venerdi 8 settembre - Serata con Duilio Pizzocchi. Sabato 9 settembre - Serata con gli Euforika. Domenica 10 settembre dalle ore 10:00 fino al tramonto: una giornata dedicata alla fantasia dei bambini. Nella serata si esibiranno i ragazzi della Scuola Media di Monteveglio con il loro gruppo musicale. Durante l'evento, presente la Taverna del Parco. Gastronomia locale: primi e secondi con specialità gramigne alla salsiccia. piatti vegetariani, piadine, tigelle e crescentine, vini locali e birra alla spina. Aperto tutte le sere per la cena, e domenica a pranzo. Aperitivi in piazza dalle ore 18:00. Monteveglio (Valsamoggia) | Proloco 366 1459501

Sagra della patata di Tolè. Tolè (Vergato), il 24 settembre 2023. Per tutta la giornata fiera mercato, giochi e musica in piazza. Per l'occasione stand gastronomici dove si potranno assaggiare prodotti tipici locali e preparazioni a base di patate.

56° Fiera di Pieve e 265° Festa dei Giovani (01/09/2023 - 03/09/2023). Fiera campionaria e tradizionale festa di paese dedicata alla Madonna del Buonconsiglio: una tre giorni di concerti ed eventi in centro storico con ampia area dedicata allo street food. Apertura stand gastronomico dalle ore 19.00.

Mortadella, please. A Zola Predosa dal 29 settembre al 1 ottobre. La mortadella, "regina rosa" della gastronomia bolognese, è senza dubbio il salume che più di tutti rappresenta il territorio nel mondo, tanto che i termini "mortadella" e "Bologna" sono spesso usati come sinonimi. Per la precisione è nella cittadina di Zola Predosa che la mortadella ha la sua capitale mondiale: qui hanno sede le principali aziende produttrici della mortadella e qui ogni anno si organizza il festival più rosa e gustoso del mondo: "Mortadella, please". Una tre giorni all’insegna del gusto e della tradizione con un ricco programma che prevede momenti dedicati alla conoscenza della Mortadella. Per tutta la durata dell’evento, nell’area “Mortadella Experience” si potrà assistere a showcooking e degustazioni.

E poi anche...

Wacky Rales

Monghidoro - 9-10 settembre 2023

Street Food Camugnanese

Camugnano - 9 settembre 2023

Festa di San Matteo a Savigno

Savigno (Valsamoggia) - 15-19 settembre 2023

Sfujareia

Imola - 16 settembre 2023

Vivi Villa: In giro con le 500

Villa d'Aiano (Castel d'Aiano) - 17 settembre 2023

Festa fiera

Crespellano (Valsamoggia) - 21-24 settembre 2023

Sagra della lasagna e del sangiovese

Imola - 22-24 settembre 2023

White Dinner Party

Marzabotto - 23 settembre 2023

Musica & Crescentine ad Argelato

Argelato - 01/06/2023 - 31/08/2023

Sagra di San Gregorio Magno

Budrio - 01/09/2023 - 04/09/2023

Festa della Madonna della Cintura

Budrio - 03/09/2023

Sagra dei Sapori d'Autunno

Pieve di Cento - 16/09/2023 - 24/09/2023

Sagra dell'Ortica di Malalbergo

Malalbergo - 31/08/2023 - 10/09/2023

Festa dell'uva di Castenaso

Castenaso - 14/09/2023 - 17/09/2023

Festa del volontariato a Molinella

Molinella - 03/09/2023

Sagra di Santa Croce a Selva Malvezzi

Molinella - 15/09/2023 - 25/09/2023

Funo in festa

Argelato - 24/08/2023 - 27/08/2023

Una birra per la Selva

Molinella - 01/09/2023 - 02/09/2023

Cena con Paella

Argelato - 02/09/2023

Cena & Musica

Argelato - 08/09/2023

Pranzo e Cena in cornice storica

Argelato - 16/09/2023 - 17/09/2023

La Pera a Galliera

Galliera - 08/09/2023 - 10/09/2023

48° Festa d'estate della Pieve di Budrio

Budrio - 25/08/2023 - 28/08/2023

Le Notti di “Re Porcello” e “Dodiciore”

Crevalcore - 25/08/2023 - 27/08/2023

Le Notti di Re Porcello e Dodiciore

Crevalcore - 25/08/2023 - 27/08/2023

23° motoraduno di Crevalcore

Crevalcore - 02/09/2023 - 03/09/2023

Festa della birra

Crevalcore - 08/09/2023 - 10/09/2023

Rock ad Ovest

Crevalcore - 16/09/2023

Festa Bimbilacqua

Crevalcore - 15/09/2023 - 17/09/2023

Festa della campagna

Budrio - 08/09/2023 - 11/09/2023

61° Sagra di Riale

Casalecchio di Reno - 02/09/2023 - 12/09/2023

Street Food Festival

Zola Predosa - 25/08/2023 - 27/08/2023

Festa di fine estate a Ca' de Fabbri

Minerbio - 08/09/2023 - 10/09/2023

San GiovAnni '50

San Giovanni in Persiceto - 25/08/2023 - 03/09/2023

Grande Abbuffata

San Giovanni in Persiceto - 02/09/2023 - 11/09/2023

Fiera d'autunno

San Giovanni in Persiceto - 21/09/2023 - 24/09/2023

Festa della birra di San Pietro In Casale

San Pietro in Casale - 25/08/2023 - 27/08/2023

Festa di San Luigi Vedrana

Budrio - 08/09/2023 - 10/09/2023