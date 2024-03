SAIE 2024: il salone dell'edilizia a Bologna

SAIE è l’occasione da non mancare per gli operatori del settore perché agisce da acceleratore di opportunità commerciali e da strumento per incontrarsi in presenza per rafforzare o creare nuove opportunità di mercato e networking. Punto d’aggregazione per professionisti, aziende e istituzioni nazionali e locali in cui si intersecano valorizzazione delle novità di prodotto, dialogo, condivisione di idee di tutta la filiera. L'appuntamento per il 2024 ha le date: dal 9 al 12 ottobre.

Ingresso Studenti Universitari

Gli studenti universitari compilando il form di preaccredito avranno diritto ad un ingresso omaggio.

Scolaresche

L’ingresso per le scuole è riservato esclusivamente agli studenti accompagnati da un docente ogni 10 studenti (non sono previste deroghe). Sono ammesse solo le classi IV e V degli Istituti Medi Superiori.

La visita ha scopo formativo pertanto le scuole che aderiranno, potranno accedere alla manifestazione esclusivamente su prenotazione.

L’accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da un genitore o da un adulto.