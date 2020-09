"Saie riparti Italia": il SAIE a Bologna a ottobre 2020

SAIE RIPARTI ITALIA. L’intero sistema delle costruzioni riparte da SAIE – Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti. 14-17 ottobre 2020.

Aziende, professionisti e associazioni si ritroveranno in fiera per sostenere il riavvio della filiera, in totale sicurezza, tra innovazione e nuove occasioni per il mercato.

Dopo 54 edizioni al fianco delle aziende, SAIE “Riparti Italia”, conferma la volontà di rappresentare in modo unitario il luogo dove il settore delle costruzioni si incontra per definire il momento della ripresa del comparto. La decisione di confermare l’edizione del 2020 dal 14 al 17 ottobre è stata condivisa con 37 tra i più importanti enti e associazioni di categoria che parteciperanno attivamente a SAIE “Riparti Italia” con convegni, collettive di espositori e approfondimenti formativi per i visitatori.