Salone Nautico: seconda edizione a BolognaFiere

Quando Dal 30/10/2021 al 07/11/2021 Orari: 10.00 - 18.30

Prezzo È possibile acquistare i biglietti per il Salone Nautico Internazionale di Bologna online e presso la biglietteria di BolognaFiere, all’ingresso Ovest Costituzione. Il biglietto è nominativo, ha un costo di 10 euro per l’acquisto online e di 12 euro per l’acquisto presso la biglietteria della Fiera. Sconti del 30% sul biglietto d’ingresso per chi arriva in città con i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte, grazie a Frecciarossa treno ufficiale del Salone Nautico Internazionale di Bologna. Per i bambini da 0 a 4 anni l’ingresso è gratuito, mentre per i bambini dai 4 ai 12 anni è prevista una tariffa ridotta e disponibile esclusivamente presso la biglietteria del Salone al costo di 8 euro.