"Bologna si tinge di blu", primo Salone Nautico dal 17 al 25 ottobre: protagonisti yacht, barche, gozzi e motoscafi

Il Salone Nautico di Bologna 2020 accoglierà quest’anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare a Bologna dal 17 al 25 ottobre 2020.

La Fiera ospiterà la prima edizione del Salone nautico organizzato da Snidi (la società Saloni nautici internazionali d'Italia): tre padiglioni per 40 espositori e 130 imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri, più motori, accessori e servizi per l'intera filiera nautica. Il covid ridimensiona il progetto iniziale (che prevedeva l'utilizzo di otto padiglioni), ma non ferma la manifestazione, new entry nel calendario fieristico bolognese, che porta sotto le Due Torri ("in sicurezza") più di cento marchi, yacht, barche, gozzi, gommoni e motoscafi.

"Abbiamo fatto un grande lavoro, uno sforzo notevole per mettere a punto questa prima edizione, considerando le infinite difficolta' che hanno costretto diversi altri saloni nautici a chiudere i battenti. Questo e' stato possibile solo grazie al lavoro di gruppo e di coesione con il territorio che ci ha accolto con entusiasmo e fiducia. Qui abbiamo trovato un sostegno esagerato, spero che il salone e Bologna si legheranno a vita", riconosce il presidente di Snidi, Gennaro Amato. Il salone e' legato al quartiere con un contratto decennale.