"Salotto del Jazz" di via Mascarella: il calendario di agosto

Anche quest’anno torna il salotto del Jazz in Via Mascarella, che sarà chiusa al traffico veicolare nell’ultimo tratto, prima dell’innesto con Via Belle Arti, dalle ore 19,30 alle 00,30. Su questo ampio spazio, sottratto al passaggio e al parcheggio delle auto per qualche ora ogni sera di apertura, tre locali, ancora una volta uniti in una proficua collaborazione, apparecchieranno la sede stradale con tavoli, sedie, elementi di arredo urbano e un palco ben illuminato.

Tutti i giovedì e venerdì con inizio alle 21:15 sarà possibile ascoltare dal vivo il meglio del jazz, e molto altro.

Il Calendario di agosto:

Giovedì 1 agosto: Patricia De Assis Trio Samband

Patricia De Assis - voce

Stefano Girotti - chit.

Leo Ghezzi - perc.

Venerdì 2 agosto: Davide Falconi Hot Boogie Trio

Davide Falconi – piano

Camilla Missio – c.basso elettrico

Ernesto Geldes Illino (drums)

Giovedì 8 agosto: Enrico Farnedi Trio Orchestrina Putipù

Enrico Farnedi - canto, tromba, ukulele

Davide Falconi - pianoforte

Mauro Gazzoni - batteria

Venerdì 9 agosto: Gipsy Caravan

Andrea Menabò - chit.

Vyasa Basili - voce, c.basso

Nicolò Scalabrin - chit.

Giovedì 29 agosto: Rossella Cappadone Quartet

Rossella Cappadone: voce guitar

Luigi Scerra : Piano

Antonio Tuccino : Bass

Bruno Farinelli : drums

Venerdì 30 agosto: Ale Scala Boogaloo Trio

Alessandro Scala - sax ten.

Sam Gambarini – org. Hammond

Stefano Paolini - batt.