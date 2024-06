"Salotto del Jazz" di via Mascarella: il calendario di luglio

Anche quest’anno torna il salotto del Jazz in Via Mascarella, che sarà chiusa al traffico veicolare nell’ultimo tratto, prima dell’innesto con Via Belle Arti, dalle ore 19,30 alle 00,30. Su questo ampio spazio, sottratto al passaggio e al parcheggio delle auto per qualche ora ogni sera di apertura, tre locali, ancora una volta uniti in una proficua collaborazione, apparecchieranno la sede stradale con tavoli, sedie, elementi di arredo urbano e un palco ben illuminato.

Tutti i giovedì e venerdì con inizio alle 21:15 sarà possibile ascoltare dal vivo il meglio del jazz, e molto altro.

Il Calendario di luglio:

Giovedì 4 luglio: Thunder Tiger

Giulio Stermieri - fender rhodes

Nicola Govoni - basso

Fausto Negrelli - batt.



Venerdì 5 luglio: Busking The Blues Band feat. Sabrina Sotgiu

Sabrina Sotgiu - voce

Rita Girelli - Basso, Voce

Max Benassi - Chitarra, Voce

Fabio Ziveri - piano

Carmine Faella – batteria



Giovedì 11 luglio: Black Ball Boogie

Virginia Piccichè - voce

Manuel Goretti - voce, piano

Luciano Sibona - voce, c.basso

Filippo Lambertucci - voce, batt.



Venerdì 12 luglio: Guglielmo Pagnozzi & Paolo Prosperini

Guglielmo Pagnozzi - ance, voce

Paolo Prosperini - chit., voce



giovedì 18 luglio: Moris Pradella Trio

Moris Pradella - voce, chit.

Marco Dirani - basso

Paolo Rubboli - batt.



Venerdì 19 luglio: Doctor Dixie Jazz Band

Checco Coniglio - trombone

Luca Soddu - sax alto, sax ten.

Andrea Zucchi - sax alto, sax bar-

Andrea Scorzoni - sax ten., sax soprano

Guido Guidoboni - tromba

Luca Matteuzzi - piano

Stefano Donvito - basso

Umberto Genovese - batteria

Valentina Mattarozzi - voce

Angela Sette - voce



Giovedì 25 luglio: Bluehound Wine Quartet

Beatrice Lenzini - voce, percussioni

Fabio Mazzini - dobro, slide guitar

Giovanni Tamburini - flicorno

Luca Pasotti – basso



Venerdì 26 luglio: Federico Sportelli Snap Trio

Federico Sportelli - sax ten.

Valerio Chetta - org. hammond

Andrea Burani - batt.