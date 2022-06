Salotto letterario estivo a Budrio e frazioni

Il Salotto Letterario dell’estate budriese prevede quest’anno cinque appuntamenti con autori e libri di grande interesse ma anche un viaggio nella poesia pascoliana.



Quest’anno il salotto letterario di Budrio Estate si trasferisce anche nelle nostre frazioni, con una serie di appuntamenti di presentazione libri con autore.



BUDRIO CAPOLUOGO



Dal 28 giugno al 6 settembre ci incontreremo nel bellissimo cortile della Bottega del Legno della Famiglia Rapparini, in via Garibaldi 37, per condividere storie di oggi e di ieri.

Sarà sempre presente un bookshop per il “firmalibro”.



Vi aspettiamo alle ore 21.00 per i seguenti incontri:





Martedì 28 giugno

Paolo Casadio presenta FIOR DI COTONE e IL TRENO DEI BAMBINI

e cura della libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme



Martedì 5 luglio

Serata speciale di “Portapoesia” dedicata a GIOVANNI PASCOLI

A cura di Liliana Stracuzzi





Martedì 19 luglio

Giovanna Pierantoni presenta PRIMAVERA ROSSO BOLOGNA e

Ario Gnudi presenta BOLOGNESI. PICCOLI INCONTRI CON GRANDI UOMINI

Entrambi gli autori converseranno con l’editore Paolo Emilio Persiani.







Martedì 2 agosto

Cinzia Venturoli presenta 2 AGOSTO 1980. DOV’ERI?

Conversa con l'autrice la storica Lorenza Servetti

A cura della Libreria La Camera di segreti di Budrio





Martedì 6 settembre

Marilù Oliva presenta LE DONNE ED IL MITO. L’ Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e L’ENEIDE DI DIDONE

A cura della libreria La Terza Stanza





SALOTTO ITINERANTE NELLE FRAZIONI

Ogni appuntamento inizierà alle ore 21.00.





VEDRANA presso il Centro Polivalente di via Croce di Vedrana



Venerdì 24 giugno

Mariel Sandrolini presenta CHINATOWN

Dialoga con l’autrice Manuela marzocchi , presidente della Consulta di Vedrana



Domenica 31 luglio

Alberto Andreoli Barbi presenta L’ULTIMA ESTATE DEL FESTIVALBAR

Dialoga con l’autore, Claudio Visani giornalista-scrittore





MEZZOLARA presso il giardino della scuola materna



Giovedì 30 giugno

Giovanna Pierantoni presenta PRIMAVERA ROSSO BOLOGNA

Dialoga con l’autrice Ario Gnudi, letture a cura di Lucia Bonora



Mercoledì 31 luglio

Maurizio Garuti presenta LA COLPEVOLE

Letture di Tiziano Casella e Paola Ballanti

Dialoga con l’autore Simona Cantelmi



Giovedì 8 settembre

Lorenza Servetti e Tiziano Casella presentano NEVE DI OTTOBRE della scrittrice budriese Angela Nanetti





PRUNARO presso il parco di via della Liberazione



Martedì 12 luglio

Claudio Visani presenta IL PRESIDENTE DI LUNA NERA.

Dialogano con l’autore Monica Pedretti e Alberto Andreoli Barbi.



Martedì 23 agosto

Valerio Varesi presenta REO CONFESSO

Dialoga con l’autore Monica Pedretti



MADDALENA DI CAZZANO presso il circolo I Mulini a Vento, via San Donato n. 11



Martedì 30 agosto

“IL NOIR SOCIALE” . Un’analisi del genere attraverso l’opera di Valerio Varesi.

Conversa con l’autore Monica Pedretti



