Salt'in circo: aspettando il Natale

Ritorna lo storico varietà di circo contemporaneo e teatro comico a cura di Arterego. C’è chi aspetta le feste per festeggiare e chi non aspetta altro che un palco per iniziare, siete tutti invitati al primo appuntamento della nostra rassegna, il Salt’in circo di Natale



Un cabaret di natale che non ha niente a che fare col natale, in un teatro che non è un teatro ma un ricco e complesso mondo, con porte e finestre aperte a tutto.



Ma quale Natale attendono i nostri artisti? Vi invitiamo a scoprire come può essere per un funambolo, cosa prova un giocoliere che con le palline ci gioca tutto l’anno e come un clown trasforma semplici gesti in infinite possibilità.

Uno spettacolo adatto a tutti, un’opportunità per vedere gli ingranaggi del mondo circense, un Natale che chissà se arriverà! Spettacolo a entrata libera e uscita a cappello.



L’offerta, libera e consapevole, andrà a finanziare il Festival Equilibri e le attività dell’associazione culturale Arterego!



Necessario Green Pass Rafforzato





Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-saltin-circo-aspettando-il-natale-221333603767?aff=ebdsoporgprofile