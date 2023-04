Salt'in circo - "Ca' mea"

Per questa occasione il Salt'in Circo sarà ospitato dal grande Teatro Comunale Laura Betti, questa volta con la Compagnia AGA e il loro spettacolo "Ca' Mea"!



A “Ca’ Mea” ci sono parole che incontrano immagini, che a loro volta si modellano attraverso il corpo e le personalità delle loro eccentriche abitanti.



Tre donne, con tre sedie che si smontano e si rimontano un po' come la loro relazione. Agnese, Gaia e Alessandra si raccontano così: cercando con insistenza di stare in equilibrio su oggetti che le respingono in una casa che non è una casa. Le verticali, una grande sfera, un filo teso diventeranno le fondamenta per costruire Ca' mea o forse ca' tua o ca'sua. Sicuramente un luogo in cui puoi trovare uno spazio anche tu. Uno spettacolo di circo contemporaneo adatto ad ogni tipo di pubblico, adulti e bambini.



L’appuntamento, organizzato dall’associazione Arterego col patrocinio del Comune di Casalecchio, fa parte di Salt’In circo, rassegna di circo contemporaneo e teatro d’improvvisazione. La prenotazione è obbligatoria e disponibile sul sito dell’associazione. Si consiglia al gentile pubblico di arrivare circa 20 minuti prima dello spettacolo. Si chiede, inoltre, di dare valore alla prenotazione gratuita e di disdirla in tempi utili in caso di imprevisti.



L’appuntamento, come ogni evento di Salt’In Circo, è a ingresso libero e uscita “a cappello”. L’offerta, libera e consapevole, andrà a finanziare Equilibri, Festival internazionale di circo contemporaneo, dal 19 al 28 maggio a Casa delle Acque, Casalecchio di Reno.



“Ca’ mea” che vede in scena Agnese Valentini, Alessandra Ricci e Gaia Cafaggi, è coprodotto da Arterego all’interno del progetto Domus delle arti che sostiene e promuove le nuove creazioni di circo contemporaneo e la loro circuitazione.



