Salt'in circo - cabaret di circo contemporaneo

Dopo mesi di silenzio, una miriade di fantasiosi personaggi hanno trovato un autore a Casa delle Acque, hanno potuto così sussurrare tutti i loro segreti, iniziando la ricerca di un pubblico con cui condividere generosamente la loro comica e romantica inettitudine.

Gli spettatori del 5 giugno, sono dunque invitati a partecipare con empatia e sensibilità al conciliabolo di acrobati squilibrati, sardonici clown e danzatrici volanti.

Siate pronti a pianti e risate… consapevoli che le due cose potrebbero avvenire contemporaneamente.



Lo spettacolo fa parte di Pillole di Equilibri, rassegna di circo contemporaneo e di arte di strada.

Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.

Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi.

Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare la rassegna stessa.



Pillole di Equilibri è organizzata dall’associazione culturale Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, fa parte di Bologna Estate 2021 il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. L'iniziativa, inoltre, fa parte di "A mente fresca 2021. È bello esserci", il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture.



Info & prenotazioni

353 4098322 (15:00-19:00)

www.arterego.org



Dettagli evento:

https://www.arterego.org/event/saltin-circo/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...