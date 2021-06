Salt'in circo - cabaret di circo contemporaneo

Sempre diverso e condito da tante idee, un varietà a sorpresa in cui tutto è quello che non sembra e sembra quel che non è. Tra danzatrici acrobatiche, maghi dell’assurdo e domatori di oggetti volanti, il pubblico scoprirà il piccolo mondo di ciascuno dei matti matti personaggi che abiteranno Palasa.

Adatto ad adulti e bambini, un varietà che raccoglie diversi artisti circensi uniti dall’amore dell’arte circense e della sua diffusione.



Lo spettacolo fa parte di Art. Nove, rassegna di arti performative.



Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgono in totale sicurezza, in location all’aperto, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati a indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare la rassegna stessa.



Prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-artnove-saltin-circo-collettivo-arterego-158291332637?aff=erelpanelorg

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...