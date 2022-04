"Salviamo sto Paese" Tributo a Giorgio Gaber Flexus

Gaber: un personaggio anticonformista che in più quarant’anni di carriera e in trenta di teatro-canzone ha sempre espresso le proprie idee in modo coerente, sincero, difendendo coraggiosamente il proprio pensiero dai compromessi a cui tanti altri artisti hanno inevitabilmente ceduto.

Le canzoni proposte dai Flexus all’interno del concerto sono state rilette interamente, attraverso un sostanziale riarrangiamento della componente musicale, spaziando fra sonorità acustiche, tango, rock e folk in un costante intreccio fra musica e testi.

Il viaggio inizia da brani che appartengono alla primissima fase creativa (“Ciao ti dirò”, “Non arrossire”, “Barbera e Champagne”, “Torpedo blu”) e prosegue fino ad arrivare ad alcune perle rubate all’ultimo disco (“Non insegnate ai bambini”, “Io non mi sento italiano”), attraversando trent’anni di teatrocanzone (“Un’idea”, “Il corpo stupido”, “Salviamo sto paese”, “Le elezioni”, “La Libertà”).

Nel 2010 esce il disco “Flexus – Il conformista, Omaggio a Giorgio Gaber” prodotto da Caotica Musique (MO) e Belteatro (PD). L’album è inciso in studio ed è il sunto di sei anni di esibizioni dal vivo. Molti musicisti partecipano alle incisioni del disco che viene subito programmato da diverse emittenti radiofoniche che dedicano puntate speciali all’evento. “Radiouno” propone l’album in più occasioni.