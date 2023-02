Salvo di Paola: "Grandi Poteri"

Martedì 14 febbraio Salvo di Paola al Locomotiv con lo spettacolo "Grandi Poteri". Un uomo entra in un bar ed è un po' triste perché vorrebbe essere meglio di quello che è quindi comincia a dire una serie di cose: parla di topi, dinosauri, uomini che si abbracciano di nascosto da altri uomini e tanti altri aneddoti di cose che se uno ci pensa bene non fanno ridere per niente. Il barista lo ascolta, non capisce anziché dargli aiuto inizia a ridere.