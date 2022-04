"Cinema Samuele": Samuele Bersani dal vivo

Giovedì 14 aprile Samuele Bersani live al Teatro EuropAuditorium. Il tour porta live il suo ultimo lavoro “Cinema Samuele”, disco figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, uscito a distanza di sette anni dall'ultimo album di inediti Nuvola Numero Nove.

L'album racchiude dieci tracce in cui l'attualità irrompe nella poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. Dieci canzoni che si presentano all'ascoltatore in maniera cinematografica, dove c'è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto a un millimetro dal protagonista.

“Cinema Samuele” è un disco vitale e visionario, un "album mosaico" in cui ogni tassello è un colore a sé che dà un senso all'insieme; sale diverse che compongono un cinema; microstorie che ne costituiscono una unica dal lieto fine, dove l'immagine manifesto è quel ritorno della luce dopo il blackout raccontato in "Harakiri" - non a caso brano scelto per aprire il progetto. Tutto parte della musica. I suoni si avvicinano sempre più a quelli d'oltreoceano, ricchi, pastosi, sperimentali, in un percorso già iniziato negli ultimi album dove chitarre elettriche e synth si mescolano al pianoforte e agli archi.

Un lavoro innovativo, prodotto e arrangiato dallo stesso Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli, fuori da ogni etichetta perché questo è un disco rock, ma anche pop, cantautorale ma anche elettronico.