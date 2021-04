Religione, i “15 martedì di san Domenico” nella Basilica

Per i “15 martedì di san Domenico”, in preparazione alla solennità di san Domenico del prossimo 4 agosto, alle 19 del 27 aprile , ci sarà la seconda messa celebrata nella Basilica di san Domenico, in piazza san Domenico 13 da padre Ezio Brena, vicario episcopale per la vita consacrata della Diocesi di Bologna.

Il prossimo 4 maggio, invece toccherà a mons. Giovanni Silvagni, vicario generale. Quest’anno l’ordine dei domenicani celebra l’anno giubilare per l’800° anniversario della morte di san Domenico. Il prossimo 24 maggio ci sarà la messa solenne per ricordare festa della Traslazione del santo in occasione della sua canonizzazione.