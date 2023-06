"San Francesco Estate 2023". Musica e teatro in piazza

Dal 23 giugno al 30 luglio torna ad animare una delle zone più suggestive della città, Piazza San Francesco, con 6 weekend e 18 serate, dal venerdì alla domenica.

Tra gli appuntamenti, gli spettacoli musicali di Bandakadabra (Figurini), lo scrittore Paolo Nori e i musicisti del concerto a fiato l’Usignolo (Tutto tranne che il liscio), il cantautore Peppe Voltarelli (La grande corsa verso Lupinòpolis storie e canzoni per un viaggio), l’attrice Roberta Lidia De Stefano (Dream a Little

Dream). Per i concerti invece, sul palco le As Madalenas, il più attivo duo di musica brasiliana in Italia e il gruppo Greg & The Frigidaires con le vivaci sonorità rock and roll.

Per il teatro: Pietro Traldi / Sementerie Artistiche (Ol Baraba e altre storie) e Teatro del Pratello (Lavorare e Vagabondare. Una lezione di Pinocchio, vecchio maestro di Riformatorio), con due spettacoli sul tema del lavoro; il conduttore e giornalista Federico Taddia con l’omaggio alla rivoluzionaria astrofisica

Margherita Hack, stella tra le stelle; mentre il Gruppo Teatro Colli con Enzo Tortora: storia di un galantuomo, il filosofo e conduttore di Radio3 Pietro del Soldà con Apologia dell’avventura e Tomax Teatro con Femmina, affrontano rispettivamente vicende d’attualità, tematiche socio-culturali e questioni di

genere.

La cronaca nera è protagonista delle serate di Bo-Noir. Il salotto nero di Bologna, curate da Giostra film e Ambaradan Teatro in collaborazione con ERT e il sostegno del Comune di Bologna. Tra teatro, stand-up comedy e musica, in scena anche gli artisti di #narrandoBO con Dark Bologna; e infine un curioso

appuntamento, TZA / TZI / KI. Ricette per esploratori dell’anima dell’associazione Crexida/Anima Fluò, un “banchetto” teatrale tra i sapori di cibi semplici e esotici.