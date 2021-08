“San GiovAnni ’50”: a Persiceto si torna indietro nel tempo per una festa lunga due weekend

Nel weekend Persiceto tornerà ad animarsi con la musica e l’atmosfera dei mitici anni ’50, con la settima edizione del festival “San GiovAnni ’50”. Da venerdì 27 a domenica 29 agosto e da venerdì 3 a domenica 5 settembre, presso il Centro sportivo di via Castelfranco, divertimento assicurato con spettacoli, concerti, dj set con vinili, auto d’epoca, vintage market e stand gastronomici. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Ingresso gratuito.

ll festival “San GiovAnni ’50” è promosso dall’associazione culturale “Pensieri in Swing” con il patrocinio del Comune di Persiceto e la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Persiceto e rientra nell’ambito del cartellone “Bologna Estate 2021”, coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. Come lo scorso anno, anche la settima edizione della manifestazione si terrà nel centro sportivo di Persiceto (con accesso da via Castelfranco e da via Braglia), dove dal 27 al 29 agosto e dal 3 al 5 settembre sono in programma tanti appuntamenti per divertirsi e celebrare i mitici anni ’50, con un’ampia offerta musicale ed enogastronomica, diverse novità e inediti protagonisti.

Venerdì 27 agosto, dopo l’apertura ufficiale del festival con l’avvio del Luna Park, degli stand gastronomici e del vintage market, alle ore 20.30 si esibiranno Martini & The Olives, con la loro travolgente selezione di Boogie Woogie, Rockabilly e Rhytm’n’Blues, seguiti dal Dj set di Sauro Dj e da irresistibili esibizioni di ballo.

Sabato 28 agosto alle ore 19 si inizia con la grande energia dei The Happy Swingers che si esibiranno nello spettacolo “The Happy Swingers – Il nostro mondo”; alle ore 20.30 sarà la volta di un grande ospite, Antonio Sorgentone, cantante e pianista considerato tra i migliori del suo genere, vincitore di Italia’s Got Talent 2019 e terzo classificato al Britain’ s Got Talent: The Champions, la sfida tra i finalisti mondiali del programma. Sorgentone proporrà con il suo carisma e la sua bravura, un coinvolgente repertorio di 50’s Rock’n’Roll, Boogie Woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. A seguire, Dj set di Rocketeer, direttamente dal Summer Jamboree.

Domenica 29 agosto alle ore 20.30 arriveranno gli Howlin’ Lou and His Whip lovers con un concerto irriverente, funambolico e pieno di energia. Al termine dj set con vinili di Crazy Finger, per continuare a sognare a ritmo di Rock’n’Roll, Rockabilly, Rhytm’n’Blues, Swing, Boogie Woogie, Jump & Jive, accompagnati da esibizioni di ballo.

Venerdì 3 settembre alle 20.30 la manifestazione ripartirà con The Di Maggio Connection, un trio che mescola con grande energia e tecnica strumentale l’anima più audace di Rock’n’Roll, Rockabilly, Surf, Rock, Country e Swing. Il suo fondatore, Marco di Maggio, è l’unico artista italiano eletto membro onorario della Rockabilly Hall of Fame americana e ha suonato con gente come Dj Fontana (batterista di Elvis Presley), Billy Swan (compositore per Elvis) e Slim Jim Phantom (batterista degli Stray Cats). A seguire dj set con vinili di Buddy Dj e spettacolari numeri di danza.

Sabato 4 settembre è in programma un doppio spettacolo: alle 19 l’esibizione di ginnastica artistica “Future 50’s Club” a cura dell’associazione sportiva Future Club, a cui seguirà alle ore 20 la performance di ballo “Official Dance Camp Teachers Show! By Dimitri & Alexsia” effettuata dalla scuola Crazy Swing; alle 20.30 sul palco Jackson Sloan meets The Good Fellas. Classe 1959, il dirompente frontman britannico, specializzato in Rhythm and Blues, Rock’n’Roll, Boogie Woogie e Jive, sarà accompagnato dai ragazzi del Rockin’ Swing The Good Fellas. Conclude la serata il dj set di Dj Giusy Wild, anche lei reduce dal Summer Jamboree.

Domenica 5 settembre alle 19 ancora tanta danza con “Alla scoperta dello Swing”, esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza; alle 20.30 la manifestazione chiuderà in bellezza con The Great Roll Ultrasonic Orchestra, big band di 17 elementi che attraverserà con il suo repertorio tutta l’America da costa a costa nel favoloso decennio degli anni ’50. Raccontando le contaminazioni del territorio americano partirà dalla rivoluzione del Rock’n’Roll, per dirigersi verso il Pacifico con le sue contaminazioni esotiche degli americani alle Hawaii, delle serate nei Tiki Bar e dei locali da Titi Shaker; si addenterà poi in mezzo alle sfide agguerrite tra musica nera e bianca, tra il Doo-Wop della East e della West Coast, fino a Hillbilly e Country e proseguirà verso il Rockabilly, con i suoi nuovi esponenti da “Gioventù Bruciata”, per arrivare infine sull’oceano Atlantico, con le sue note di Mambo e Boogaloo. Un viaggio imperdibile in cui il pubblico verrà letteralmente trascinato attraverso un uno show con minuziosi costumi a tema e arrangiamenti ricostruiti in tutte le sfumature. Al termine dell’esibizione, dj set di Beppe Nardelli.

Nei due weekend, dalle ore 19, si potrà anche mangiare sul posto presso lo stand gastronomico “Il Nido del Gufo”, in collaborazione con la società carnevalesca I Gufi, e la piadineria “Il rifugio dei Maistof”, a cura della società carnevalesca Maistof; a cornice della manifestazione, sempre nel parco del Centro sportivo a partire dalle 19 vi aspettano inoltre il mercato vintage e il motoraduno con area riservata “Welcome Bikers”. Sabato 28 agosto e 4 settembre è in programma l’esposizione di auto americane d’epoca.

Tutti i giorni, a partire dalle ore 16, i bambini potranno accedere al Luna Park.

Nel weekend dal 3 al 5 settembre si svolgerà poi il “Dance Camp”, tre giorni di workshop e lezioni, dal livello open a quello avanzato, con Dimitri & Alexsia, coppia di fama internazionale, per poter imparare nuove combinazioni e ballare in totale sicurezza sulla pista del Festival San GiovAnni ’50. Venerdì 3 settembre dalle 17.15 alle 18.15 lezione gratuita di livello open per muovere i primi passi; sabato 4 settembre dalle 10 alle 11 combinazione di giri con tutto il corpo, dalle 11.15 alle 12.15 differenza tra 6 e 8 nel Boogie Woogie, dalle 16 alle 17 Rock Step vs Kick Ball Change, dalle 17.15 alle 18.15 lezione gratuita di Rock’n’Roll; domenica 5 settembre dalle 10 alle 11 Ritmo e Bounce, dalle 11.15 alle 12.15 Dips and Tricks (solo in coppia), dalle 16 alle 17 Aerials (solo in coppia), dalle 17.15 alle 18.15 Fast Boogie. In ottemperanza alle norme anti-Covid, l’ingresso sarà contingentato e riservato ai soli iscritti previa prenotazione, da eseguire compilando l’apposito modulo online, nel quale sono indicati anche i prezzi per ciascun pacchetto di lezioni e le indicazioni per la registrazione; sabato 4 e domenica 5 settembre alle 9.30 verranno distribuiti i pass per le lezioni prenotate. Per tutte le informazioni: dancecamp50@gmail.com

Per l’accesso ai posti a sedere nell’area antistante il palco, in occasione degli spettacoli, è necessaria la prenotazione, effettuabile a questo link.

Verrà richiesto il Green Pass per l’accesso alle aree e per le attività ricomprese nel Decreto Legge del 23 luglio 2021.

