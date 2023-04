San Lazzaro: "Food & Beer Fest" 2023

Dal 14 al 16 aprile torna a San Lazzaro il "Food & Beer Festival".

Protagonisti saranno come sempre i cibi di strada, con artigiani del gusto altamente selezionati provenienti da tutta Italia: bombette pugliesi, american barbecue, borlenghi, tigelle, specialità di pesce dalla riviera romagnola, primi piatti della tradizione romana come carbonara e cacio e pepe, porchetta, piadine e molto altro ancora.

Nell'Area Bar oltre a vino, cocktails e bevande a farla da padrone sarà la selezione di birre artigianali e tradizionali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo. Il tutto condito da un calendario di musica dal vivo, spettacoli e intrattenimenti a partecipazione gratuita (fra cui l'appuntamento del venerdì con il FANTATEATRO , il TEATRO DEI BURATTINI la domenica pomeriggio, l'ANIMAZIONE BIMBI con letture e laboratori creativi dedicati a PETER PAN il sabato pomeriggio e ancora la CACCIA AL TESORO "SPAZIALE" la domenica mattina), senza dimenticare il bellissimo MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO de "I Sabati Creativi" con una ventina di artigiani e le loro originali creazioni.

Dalla mattina di domenica inoltre una quarantina di postazioni presiedute da altrettante mamme e dedicate all'universo dell'usato bimbi – dai vestiti ai giochi passando per gadget e oggettistica di ogni tipo – coloreranno il "MARCATINO MAMME – LA CULTURA DEL RIUSO", con parte del ricavato che

andrà a sostenere le tante attività firmate BimboTu Onlus, splendida realtà del territorio che curerà anche un'AREA BIMBI aperta tutte le giornate dell'evento.