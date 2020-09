San Petronio Market: vintage, second-hand, artigianato, illustrazioni, vinili, gioielli

A grande richiesta dopo lunghi e forzati mesi di assenza torna Armadio Circolare con il suo mercatino sempre più frizzante e divertente. Festeggiamo insieme il nostro Santo Patrono da ZOU - Zapap Officine Urbane

L’ingresso è gratuito e come al solito all’interno potete trovare ricercati stand di vintage, second-hand, artigianato, illustrazioni, vinili, gioielli.... il tutto arricchito da chiacchiere e consigli di shopping tra amici, da un accattivante accompagnamento musicale, da un buon bicchiere di birra artigianale e le prelibatezze di ZOU ZAPAP!

Appuntamento dalle 15 alle 21 in Via Zago 16.