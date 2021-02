Innamorarsi di Bologna a San Valentino: escursioni a tema il 14 febbraio

È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.Prendiamo in prestito questa citazione dell'artista Frida Kahlo celebrare l'amore in tutte le sue forme. Un sentimento tanto potente che ci spinge a diventare creativi, fino a inventare parole nuove per descrivere ciò che proviamo. Ti è mai successo di innamorarti a prima vista di un luogo o di una città intera? Siamo sicuri di sì!

Nel fine settimana che abbraccia San Valentino, il 14 febbraio, l'impresa è vedere Bologna con occhi nuovi, magari in compagnia delle persone del tuo cuore, un partner, gli amici, i tuoi familiari. In quest'occasione speciale tornerà con le sue incursioni anche la zdàura Onorina Pirazzoli. Non hai idea di quanti modi ci sono per amare la città e scoprirne aspetti unici, come ad esempio scoprire una Bologna noir, nella sua piccola "Chinatown" nel giorno del Capodanno Cinese...

Ecco gli appuntamenti proposti dall'Associazione Vitruvio per il 14 febbraio:

Castelli in aria, Rovine in terra - speciale San Valentino

14 febbraio - ore 17.00

Sai dove si trovava l'ombelico di Bologna? o sapevi dell'imponente fortificazione a protezione di un castello? e ancora, conosci la storia di Matilde di Canossa, incredibile donna le cui vicende da "vice-regina" si incrociarono con quelle petroniane?

Un percorso in edizione speciale ti racconta di queste e altre curiosità stupefacenti per San Valentino. Nella giornata dedicata all'Amore, dedicheremo un po' del nostro tempo a innamorarci di Bologna con le incursioni ricche di aneddoti divertenti della zdàura Onorina Pirazzoli.

Amore senza tempo

14 febbraio - ore 10.30, ore 16.00, ore 18.30

Un itinerario che ci porta in luoghi speciali di Bologna, inseguendo vicende amorose, intrighi e passioni di nobili dame e avvenenti popolane. I secoli passati ci regaleranno racconti avvincenti, talvolta persino scabrosi, di uomini potenti o illustri come Lord Byron.

La città ha vissuto storie d’amore romantiche e struggenti da ispirare poeti e drammaturghi, e far sognare e sospirare la memoria collettiva. Insieme esploreremo luoghi legati alle storie più particolari per un San Valentino che rimarrà a lungo nei nostri cuori.