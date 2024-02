San Valentino a Palazzo di Varignana: dal "viaggio" sul treno reale alla "Love Therapy"

La romantica cornice di Palazzo di Varignana propone, per celebrare la festa degli innamorati, il pacchetto “Idillio d’amore”: un viaggio per la coppia all’interno delle emozioni per trovare la propria affinità elettiva. La proposta del resort immerso nelle colline bolognesi prevede una speciale cena a bordo del Treno Reale - Carrozza Ristorante, inaugurato lo scorso anno, che fa da scenario ideale per una serata all’insegna dell’amore, regalando un’esperienza gastronomica unica nel suo genere e capace di accompagnare le coppie nelle tappe della loro storia. A completare l’offerta pensata per la giornata degli innamorati una notte in una delle esclusive suite del resort e il trattamento benessere “Love Therapy Ritual” presso Varsana SPA, il luogo perfetto per regalare attimi di relax e complicità alla coppia.

IL VIAGGIO DELL’AMORE

Per celebrare il San Valentino Palazzo di Varignana sceglie il Treno Reale | Carrozza Ristorante: un’autentica carrozza d’epoca, classe 1921, un prototipo del treno reale che, dopo decenni di abbandono, è stato riportato a nuova vita. Lo Chef Marco Leandri ha quindi studiato un menù come un viaggio nel tempo e nei sapori regalando un’esperienza gastronomica pensata per accompagnare i sensi e le emozioni.

“LOVE THERAPY RITUAL”

L’esperienza inizia a Varsana SPA, oasi di relax di oltre 4000 mq. Qui gli innamorati potranno sperimentare lo speciale “Love Therapy Ritual”: un viaggio di 80 minuti, volto a toccare i cinque sensi. Gli ospiti vengono accolti dalle Spa Therapist con uno speciale infuso al

profumo di cioccolato e, una volta fatti accomodare sul lettino, l’olfatto viene stimolato con l’olio essenziale di rosa. Un aroma che rilassa e attiva la disposizione alla tenerezza, equilibrando le emozioni negative provocate da collera, gelosia e stress. Il rituale prosegue con una delicata e profonda pulizia della pelle tramite uno speciale scrub con miele di Palazzo di Varignana e continua con un massaggio corpo con l’olio dalla forte azione nutriente della linea cosmetica di Varsana SPA, realizzata con i prodotti dell’azienda

agricola di Palazzo di Varignana. A conclusione, lo speciale trattamento ai bulbi di rosa rossa. Al termine dell’esperienza benessere agli ospiti verrà offerta la speciale Tisana alle foglie di olivo di Palazzo di Varignana, dalle molteplici proprietà benefiche: abbassa la pressione sanguigna e il colesterolo, disintossica l’organismo eliminando le tossine.