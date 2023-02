Stand up comed, Sandro Canori: "Non siamo soli, siamo troppi"

Sandro Canori nasce prematuro a Roma e cresce acerbo nel profondo e produttivo nord est capitolino, fuori dal raccordo per non dare fastidio a nessuno. Le prime esperienze su un palco le fa grazie al rap vivendo la scena underground romana talmente tanto e intensamente che nessuno lo conosce, nonostante abbia calcato moltissimi palchi anche importanti. Un giorno, dopo l'ennesima risata scaturita dall'affermazione "Si ti giuro sono un rapper!", decide di dedicarsi alla comicità, senza abbandonare però la musica diventando il primo Rapper Comedian della storia di chi non ha voglia di lavorare. Buttare il tempo è il suo talento numero 1 ma sempre con impegno e dedizione alla causa.

NON SIAMO SOLI, SIAMO TROPPI

I social non sono solo più mondi virtuali ma realtà fin troppo concrete. Abbiamo accettato di rinunciare alla privacy postando e twittando solo per sentirci più soli e frustrati. Se siamo tutti belli, in forma e intelligenti, perché il mondo continua ad essere una merda? Ansia, paura, frenesia e arroganza sono le colonne portanti di questa era social, intorno alle quali ruotano i pensieri di un giovane che diventa adulto con annessi dubbi e perplessità. La verità è che su questa terra non siamo soli, siamo troppi! Il monologo giuro sarà meno serioso e banale di questa lunga sinossi.

