"Sap comic" al Teatro Dehon

La Segreteria Provinciale SAP di Bologna, in rappresentanza del maggior numero di poliziotti del capoluogo emiliano ha organizzato per il giorno 16.12.2021 presso il TEATRO DEHON di Bologna il “SAP COMIC”, una serata completamente gratuita dedicata agli operatori della sicurezza e del settore sanitario, insieme alle loro famiglie, per ritrovare insieme quella gioia e quella spensieratezza che negli ultimi due

anni tanto ci è mancata.

Ad assistere alle performance di numerosi rappresentanti del mondo dello spettacolo, che allieteranno e intratterranno i graditi ospiti, interverranno numerose Autorità politiche, amministrative e dei cinque corpi di Polizia oltre a rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Per quest’anno, dovendo rimodulare la tradizionale Festa della Befana del Poliziotto per le esigenze legate alla perdurante pandemia, il tradizionale evento verrà riproposto in una veste nuova ma sempre in linea con tutti gli eventi targati SAP e con le edizioni precedenti che hanno sempre riscosso un grande successo tra tutti i partecipanti.