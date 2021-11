Lo sapevi che...? Alla scoperta della Certosa

Sabato 20 e 27 novembre i mediatori MIA accopagneranno i visitatori alla scoperta della Certosa con l'iniziativa "Lo sapevi che...?".

Lo sai che il Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna, dall'Ottocento ad oggi, è sempre stata una meta per tanti viaggiatori?

I mediatori MIA hanno una sorpresa per te: invitarti ad un breve percorso alla scoperta di storie, personaggi e curiosità legati al tema del viaggio. Martina, Roberta e Vittorio ti aspettano presso l’infopoint storico-artistico in via della Certosa n 18, dalle 14 alle 16. Si svolge ogni 20 minuti circa per consentire a più visitatori di poter partecipare in sicurezza ad intervalli tempo.

Una mediatrice o un mediatore culturale del progetto @mia_musei_inclusivi_aperti ti accoglierà per raccontarvi le storie custodite tra le mura della Certosa ma soprattutto per fornirti le indicazioni necessarie per farti strada tra i chiostri e non perdere la bussola! L'attività è gratuita e aperta a tutt*, non necessita di prenotazione. Info museorisorgimento@comune.bologna.it

Indicazioni per l'appuntamento: necessario portare con sè una mascherina chirurgica da indossare in caso di assembramento ed impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale; è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt dagli altri partecipanti che non appartengono allo stesso nucleo familiare. In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è possibile presentarsi alla visita.