"Sara Bastai: RAM_4.0". Mostra di fotografia

Dal 18 maggio all’1 ottobre PhMuseum Lab presenta RAM_4.0, personale della fotografa portoghese Sara Bastai. La mostra, preview e parte del programma della terza edizione festival del PhMuseum Days (22 settembre - 1 ottobre 2023), espone una selezione di opere nate attraverso una collaborazione tra l’artista e l’Intelligenza Artificiale per esplorare la nozione di memoria attraverso gli occhi della tecnologia.

RAM_4.0 è una narrazione fittizia della vita di Sara Bastai basata sul suo archivio visivo personale, ma costruita e mediata dall'intelligenza artificiale. Inviando centinaia di foto contenute nel suo smartphone a un algoritmo che analizzava le immagini e descriveva ciò che osservava, l’artista ha fotografato nuovi scenari sulla base delle didascalie generate.

Il progetto, attraverso un dialogo con la macchina, esplora così il concetto di memoria e l'importanza della costruzione di un archivio all'interno del regno digitale, toccando inoltre questioni come la sovrabbondanza delle immagini, le photo stock e la creazione di data set.

Le foto realizzate sono messe in scena, ma sembrano abbastanza reali da risultare possibili rappresentazioni di attimi e scenari della nostra società attuale. Ne risulta una rappresentazione aumentata della nostra società, in cui Bastai gioca con prospettive, inquadrature, espressioni del corpo e dei volti, non senza dettagli umoristici.

Sara Bastai (Portogallo, 1996) è un'artista multidisciplinare che vive tra Porto e Losanna dove lavora su progetti personali e su commissione che integrano fotografia, graphic design e direzione artistica. La sua ricerca si concentra sulla creazione di narrazioni visive e progetti concettuali che esplorano i temi della memoria, dell'archivio digitale, della tecnologia e dei comportamenti umani.

Orari di apertura della mostra: RAM_4.0 resterà aperta dopo l’inaugurazione per tre venerdì consecutivi il 26 maggio, il 9 giugno e il 16 giugno dalle h 17.30 alle 19.30. Sarà poi nuovamente visitabile durante il festival PhMuseum Days dal 22 settembre all’1 ottobre 2023.