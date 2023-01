Dal 27 al 29 gennaio lo spettacolo "Sassolino" in scena al Teatro del Baraccano.

Sassolino è uno spettacolo di teatro e musica sulla Shoah, ispirato all'omonimo albo illustrato scritto da Marius Marcinkevicius, edito da Caissa Italia.

È l'estate del 1943. Eitan e Rivka giocano con il loro aquilone giallo, l’unico che può ancora volare libero. Tutt'intorno è la Shoah. Sono a Vilnius, in Lituania, ma potrebbero essere a Varsavia, Berlino, Parigi. O a Roma. Quando tutto sembra essere dolore, un sassolino porta un messaggio di amicizia e speranza.

Scritto e diretto da Bruno Cappagli, lo spettacolo vede in scena due narratori che, oltre a raccontare la storia, interpretano i due protagonisti Rivka e Eitan. Con loro un quintetto musicale, diretto da Giambattista Giocoli, che dona pathos e profondità e, a livello drammaturgico, racconta di come la musica possa essere una culla di pace in alcuni momenti altamente drammatici.

Le musiche eseguite sono di Arnold Schoenberg e Darius Milhaud, due compositori di origine ebraica. La musica vola, nella pienezza espressiva, come un aquilone nel cielo dell’animo umano. Le bellissime illustrazioni di Inga Dagilè fanno da corollario poetico a questa struggente storia d'amore e d'amicizia.?

Una produzione Teatro del Baraccano e La Baracca - Testoni Ragazzi

con la collaborazione di Museo Ebraico di Bologna e Caissa Italia

SASSOLINO

spettacolo di teatro e musica per il Giorno della Memoria

Orchestra del Baraccano

direttore Giambattista Giocoli

violino Roberto Noferini

violoncello Katya Bannik

flauto Filippo Mazzoli

clarinetto Davide Braco

pianoforte Denis Zardi

La Baracca - Testoni Ragazzi

regia e adattamento teatrale Bruno Cappagli

con Lorenzo Monti e Daniela Micioni

scene Fabio Galanti

costumi Tanja Eick

montaggio video Andrea Aristidi e Lorenzo Monti

illustrazioni Inga Dagil?

esecuzione tecnica Andrea Biasco e Francesco Vaselli