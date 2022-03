Sausage Walk Italia: la camminata dei "bassotti" fa il giro in città

Domenica 29 Maggio il centro di Bologna sarà invaso da tenerissimi bassotti per la Sausage Walk Italia 2022, un evento che porterà in strada tantissimi bassotti e che renderà felici grandi e piccini! La manifestazione arriva per la quarta volta a Bologna, dopo il grande successo del 2018, quando le vie cittadine furono letteralmente invase da cani e padroni.



Appuntamento alle ore 10.30 in Piazza di Porta Ravegnana (sotto le due torri) per partire poi alle ore 11.00. Il percorso (top secret) vede coinvolte le vie centrali e la destinazione finale sarà il Parco della Montagnola dove le piccole salsicce potranno socializzare tra di loro.



Il completamento del percorso è stimato in circa 20 minuti e al raggiungimento del luogo di arrivo tutti i cani e i padroni verranno coinvolti nella foto di gruppo celebrativa.



Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo al "Ristorante-Pizzeria il Pirata del Porto".



Parte del ricavato del pranzo, così come parte di quello derivante dalla vendita del merchandising ufficiale, andrà in donazione all'associazione "Bassotti...e poi più - ODV" contribuendo a coprire le spese veterinarie destinate ai bassotti in stallo presso i volontari.



La passeggiata dei bassotti, ispirata a quelle del mondo anglosassone, da cui il nome SAUSAGE WALK, nasce da una idea di Paola e Antonella, che la realizzarono per la prima volta nel 2018 a Milano con grande partecipazione di pubblico e la resero nello stesso anno una manifestazione su tutto il territorio nazionale, facendo di Bologna una delle tappe più assidue.



Quindi che dire?

Se siete proprietari di un bassotto o amanti della razza, partecipate perché l’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tuttavia l’organizzazione richiede il rispetto delle norme anti Covid.



Non occorre registrarsi per partecipare, invece per prenotare il merchandising ufficiale e/o il pranzo sarà opportuno scrivere a sausagewalkitalia.bologna@gmail.com



Seguite l'evento su Facebook per rimanere aggiornati: https://fb.me/e/4y8ilEMwO