Sausage walk Italia: la passeggiata dei bassotti

A Bologna domenica 10 ottobre la terza passeggiata di massa dedicata ai bassotti: Sausage Walk Italia.

Appuntamento alle 10.30 in PIAZZA MAGGIORE per poi partire alle 11.00 e sfilare tra le vie della città in compagnia di tantissimi bassotti fino a raggiungere i GIARDINI MARGHERITA.



"Vediamoci per socializzare, divertirci ed aiutare" è il motto dell'evento SAUSAGE WALK ITALIA - BOLOGNA pubblicato su Facebook.

Lo scopo è quello di affidare ciò che verrà raccolto con gli acquisti solidali all'associazione "Bassotti…E Poi Più Onlus Associazione & Rescue".



Funky Dog tramite Mobility Brands propone diversi gadgets come papillon colorati, medagliette con logo e magliette ufficiali. Parte del ricavato andrà in beneficenza.



Ci sarà la possibilità di fermarsi a fare un picnic in allegria tutti insieme ai giardini Margherita.



Sono previsti due tipi di menù:

CLASSIC BOX e VEGETARIAN BOX, il 30% del ricavato andrà in beneficenza all'associazione "Bassotti…E Poi Più Onlus Associazione & Rescue"

RICORDATE DI PORTARE UN TELO E TANTO AMORE



La partecipazione è gratuita.

Per prenotare gadgets e/o pranzo invece sarà opportuno scrivere a sausagewalkitalia.bologna@gmail.com



Seguite l'evento su Facebook per rimanere aggiornati.



https://facebook.com/events/s/sausage-walk-italia-bologna/464831118206846/

