Savana Funk Xmas Party: un Natale funk, rock e blues con jam incendiarie

Sabato 18 dicembre al Locomotiv Club si festeggia il Natale con il xmas party dei Savana Funk.

Un quartetto che incarna l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

“Tindouf” è il titolo del loro ultimo album uscito nel 2021 e distribuito in tutto il mondo, seguito da un lungo tour estivo di oltre 40 date tra cui Firenze Jazz Festival, Trasimeno blues e Tallin Music Week. Freschi di un sold out a Milano per Jazz:Refound, sono pronti a scaldare a Bologna.