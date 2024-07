Savena in scena: continuano i workshop teatrali gratuiti aperti a tutti

Il Lib Lab è un laboratorio teatrale esperienziale, libero e gratuito, offerto dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora della Fiducia. Questo laboratorio offre un'opportunità unica di avvicinarsi al teatro in modo giocoso e naturale, ed è aperto a tutti: sia a chi ha già esperienza e vuole affinare le proprie abilità, sia a chi si avvicina al teatro per la prima volta.



Il laboratorio è condotto dal talentuoso regista Gabriele Morandi, noto per la sua passione e competenza nel mondo teatrale. Grazie alla sua guida esperta, i partecipanti potranno vivere un'esperienza formativa e stimolante.



Ecco cosa faremo insieme:



Riscaldamento del corpo e della voce,

Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo,

Tecniche di memoria,

Esercizi di improvvisazione.

Divertendoci insieme, esploreremo quale possa essere la strada migliore per continuare questa fantastica esperienza teatrale.



I workshop sono singoli eventi, quindi è possibile partecipare di volta in volta. Tuttavia, per organizzare al meglio, è indispensabile prenotare in anticipo ogni volta, poiché i posti sono limitati e le date cambiano frequentemente!



È consigliato un abbigliamento comodo, così come le scarpe. Vi aspettiamo numerosi! Anche in caso di pioggia, non preoccupatevi: ci sposteremo all'interno sul palco del teatro della Fiducia (ex Lambrakis).



Per informazioni e prenotazioni:



WhatsApp: 3201580733 oppure visita il nostro sito www.daimo.org