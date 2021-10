Roberto Saviano e Asaf Hanuka presentano "Sono ancora vivo"

Roberto Saviano e Asaf Hanuka incontrano i lettori e presentano la loro graphic novel Sono ancora vivo (Bao Publishing). ?Nel 2006 gli dissero che avrebbe vissuto sotto protezione per qualche settimana, ma da quel giorno la vita di Roberto Saviano e? cambiata per sempre. Sono passati 15 anni, 5475 giorni sotto scorta. Questo e? il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi, l'opera più personale pubblicata finora, il primo graphic novel, realizzato con l'artista internazionale Asaf Hanuka.

