Sbadabam festival: due giorni di libera espressione delle arti nel cuore della Bolognina: musica live, buskers, laboratori, arte e cibo comunitario. Sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 14.00 alle 22.30 - Fondo Comini (Parco Donatori di sangue), Bologna. Ingresso gratuito. Il parco di Fondo Comini si trasforma così in un caleidoscopio di performance musicali gioiose e coinvolgenti. Tre le locations: il parco, dove verranno allestite le postazioni dei buskers che solitamente troviamo in giro per Bologna, il palco centrale dove si esibiranno i gruppi musicali e l’area dei campi da basket dove si svolgeranno domenica alle ore 18 sia il laboratorio di yogadanza tenuto dall’insegnante Maria Incampo, che quello di drum circle del musicoterapeuta Marco Bellone.



Spazio anche per l’arte illustrata. Ad allestire un’area del Fondo Comini la scultura di cartapesta alta 2 metri donata dall’Associazione culturale d'Arte Gestalt “Encantado” accanto troveremo gli stand con le le illustrazioni di Eleonora Castagna (aka @frullatino_di_mandarino) e Iolanda Parmeggiani, le opere del collettivo Checkpoint charlie.



Per il food si sono scelte realtà collettive e partecipate, com’è lo spirito del festival. Ci saranno, così, Campi Aperti con proposte veg e pizza per tutti e tutte preparata nel forno a legna, Arvaia con ortaggi e frutta fresca. Per chi ama la carne crescentina con salumi e grigliata della Scuola Ovale. Birrette e cocktail a cura di Bolognina Collettiva.

Si inizia sabato 4 maggio dalle 15.00 alle 18.00 nelle varie postazioni nel palco si esibiranno alcuni dei buskers più amati di Bologna: Simone Giocoliere, Niko Albano, Tommaso percaso, Pavlo Cartaginese, Martingala e Sergio Sciuto Conti.

Sul palco salirà alle 16.00 il coro di DivertTeatro. Ad animare tutto il parco con la loro energia contagiosa e i ritmi danzerecci sudamericani i collettivi Marakatimba e S’ambarkamo. Dalle 18.00 sul palco saliranno: il duo post-rock Talir, la band punk rock I tre giudicati, mentre chiude la prima serata il cantautore folk Omar Rezzonico.



Domenica 5 maggio dalle 14.00 alle 18.00 nel parco troveremo le Las Pibas con il loro sound caraibico, I quadri di meri, Simone Giocoliere, Amari Versi, il duo folk rock Homeward duo, il cantautore Andrea Pifferi e la cantautrice Idea.Mora.

Alle 14.00 sul palco salirà l’intenso Michele Ricciardi accompagnato al piano, a seguire la rock band i Mercato Vecchio e l’esilarante esibizione di Stand up Comedy. Il pomeriggio si accente con il collettivo artistico ottimista e antifascista Stamurga. Orario aperitivo sul palco troviamo i Moho band, Tommaso percaso, gli irriverenti IgeradePardie a seguire il duo Ecos de Mar. Chiude il festival alle 20.30 la rock band gli EH!