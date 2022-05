Orario non disponibile

Esposizione personale delle opere di Max Milano presso La Sberla Bistrot in Via Altabella 12/e, Bologna.

L'arte è sempre un fatto di cultura e di ricchezza per l'intero territorio ed un manifesto di libertà di pensiero universale.