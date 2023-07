Scena natura: il 9 luglio concerto della cantautrice tedesca Joy Bogat

Domenica 9 luglio, all’interno del festival Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde, in programma al Fienile Fluò di Bologna, arriva in concerto la cantante tedesca Joy Bogat. Dotata di una voce caldissima, l’artista è in grado di guidare tracce tra Neo Soul ed Alternative RnB, dove fa capolino anche la sua grande passione per l’hip hop; colpisce per la semplicità e la sua bellezza armonica.



Dopo una serie di sold out torna in Italia con la sua band, pronta a sorprendere con la sua musica e il suo talento.



ore 19.30 | 21.30 (2 set)

Biglietto zona palco € 10,00 - biglietto zona ristorante € 5,00



La sesta stagione di Scena Natura presenta un programma denso e articolato composto da oltre 40 appuntamenti fra teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.



Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



È possibile tesserarsi all’associazione Crexida e ottenere sconti sui biglietti e godere di altre promozioni acquistando Carta Fluò (15 euro) e Carta Fluò+ (35 euro), le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link https://www.crexida.it/cartafluo/. È disponibile l’Abbonamento Scena Natura che include 4 spettacoli o esperienze a scelta tra tutto il programma al costo di 40 euro.



Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484