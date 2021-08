Spettacoli, film, laboratori: "Scenario Festival"

Quando Dal 27/08/2021 al 31/08/2021 Vedi programma

Prezzo Biglietto unico € 5,00: film di Emma Dante Le sorelle Macaluso | Babilonia Teatri Calcinculo | Marco D’Agostin Avalanche | collettivo lunAzione Il Colloquio | Caroline Baglioni / Michelangelo Bellani Mio padre non è ancora nato. I biglietti si acquistano dal 10 agosto su Vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket, tra i quali si segnala Bologna Welcome in P.zza Maggiore 1. Ingresso libero con prenotazione (sia in teatro sia in streaming): Finali del Premio Scenario (10 corti teatrali in concorso, 27, 28 agosto). La prenotazione si effettua dal 21 agosto scrivendo a segreteria@associazionescenario.it Ingresso gratuito acquistabile su Vivaticket dal 21 agosto: Generazione Scenario 2021 presentazione dei quattro corti teatrali (20’) vincitori e segnalati. Ingresso libero fino a esaurimento posti: Scenario per Matteo Latino | Incontro con Marco D’Agostin | film I giorni della vendemmia | TALK di Cristiana Minasi | Premio Scenario 2021: Premiazione | Souvenir, esito del laboratorio condotto da Marco D’Agostin.