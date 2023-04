”Scene di convivenza”

“Quattro film tedeschi sul mondo che cambia e sui sentimenti che restano” – Proiezione del film

Alle Anderen

(Maren Ade 2009, 119’ min)

Nell’atmosfera rilassata delle vacanze in Sardegna, lontano dalla routine di tutti i giorni, si inaspriscono drasticamente i conflitti di una coppia sulle questioni della libertà e della capacità di adeguarsi. Sentimenti, situazioni e atteggiamenti fin troppo noti sono raffigurati in tutta l’intimità che ne deriva in maniera talmente veritiera e realistica che fa quasi male.

Introduce Emanuela Marcante



Si prega di prenotare: cultura@istitutodiculturagermanica.com o tel 051-7459292